***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 1.007.343Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.246 -1.246 -1.246 -42.044 0 0 -42.044 396.504 396.504 353.214 353.214Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-400.000 -400.000 -400.000 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.835 0 -12.835 0 0 0 0 0 -12.835 -101.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.147 133.530 0 0 0 467.762 396.504 864.266 960.557 0 960.557Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -12.925 -12.925 -12.925 -210.099 0 0 -210.099 133.530 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 0 1.496.535Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler49.868 991.656 -1.041.524 -49.868 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.671 -4.671 -4.671 25.788 25.788 542.789 542.789 563.906 0 563.906Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-500.000 -500.000 -500.000 -500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.596 0 -17.596 0 0 0 0 0 -17.596 -184.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184.311 183.398 0 0 0 959.418 542.789 1.502.207 1.560.441 0 1.560.441Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.024 450.869Dönem Karı (Zararı)542.789 396.504Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler549.358 197.502Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 71.919 52.075Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.245 11.957Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 17.212 8.209Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.033 3.748Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler196.609 112.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 70.007 13.466Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 112.462 68.110Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.140 31.422Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler147.869 48.987Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -14.215 -23.017Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 162.084 72.004Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 132.425 54.264Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.786 10.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.786 10.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9.863 -53.276İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 9.863 -53.276Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-16.716 -39.041Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.070 -462Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.070 -462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.147.083 -115.182Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-552.705 -271.831Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.126.282 -66.002Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler769.639 49.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-237.735 172.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-309.150 21.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)71.415 151.064Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-54.936 478.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -3.919 -1.847Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-86.207 -32.067Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.038 5.959YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-291.523 -126.696Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.626 860Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.626 860Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-284.149 -188.889Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -105.701 -62.637Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -178.448 -126.252Alınan Temettüler0 61.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI369.348 -442.568Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.589.862 979.482Kredilerden Nakit Girişleri6 2.589.862 979.482Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.624.518 -979.603Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.624.518 -979.603Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.842 -4.936Ödenen Temettüler-500.000 -400.000Ödenen Faiz-107.369 -60.528Alınan Faiz14.215 23.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.199 -118.395Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-24.431 -74.474NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-76.630 -192.869DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 644.857 517.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 568.227 324.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 568.227 644.857Ticari Alacaklar9 1.935.251 1.761.233İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 733.785 533.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.201.466 1.227.991Diğer Alacaklar1.624 1.212Türev Araçlar8 0 51Stoklar10 2.548.642 1.426.393Peşin Ödenmiş Giderler14 56.134 20.045Diğer Dönen Varlıklar14 217.985 106.634ARA TOPLAM5.327.863 3.960.425TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.327.863 3.960.425DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 10.147 147Ticari Alacaklar9 781.906 421.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 781.906 421.129Diğer Alacaklar3.801 4.474Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 222.906 182.456Maddi Duran Varlıklar11 482.647 396.704Kullanım Hakkı Varlıkları11 30.909 33.946Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 873.037 739.375Peşin Ödenmiş Giderler14 144.158 16.446Ertelenmiş Vergi Varlığı20 391.968 234.424Diğer Duran Varlıklar34.259 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.975.738 2.029.101TOPLAM VARLIKLAR8.303.601 5.989.526KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.044.133 473.279İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 1.044.133 473.279Banka Kredileri6 1.020.351 455.503Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 23.782 17.776Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 590.548 644.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 590.548 644.014Banka Kredileri6 590.548 644.014Ticari Borçlar9 1.324.499 554.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 46.360 70.714İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.278.139 484.146Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 48.301 67.060Diğer Borçlar98.555 46.547Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 468.895 602.791Türev Araçlar8 3.197 0Devlet Teşvik ve Yardımları1.925 16.572Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 140.827 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 497.567 440.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 37.354 20.705Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 460.213 419.818Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 12.981 6.688ARA TOPLAM4.231.428 2.852.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.231.428 2.852.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.901.150 1.261.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.901.150 1.261.164Banka Kredileri6 1.863.953 1.233.360Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 37.197 27.804Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 456.464 278.783Devlet Teşvik ve Yardımları9.413 11.283Uzun Vadeli Karşılıklar13 144.705 89.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 144.705 89.427TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.511.732 1.640.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.743.160 4.492.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.560.441 1.496.535Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.596 -12.925Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.596 -12.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.596 -12.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-184.311 -210.099Yabancı Para Çevrim Farkları-184.311 -210.099Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler183.398 133.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları959.418 467.762Net Dönem Karı veya Zararı542.789 1.041.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.560.441 1.496.535TOPLAM KAYNAKLAR8.303.601 5.989.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.651.120 1.859.889 2.357.122 982.647Satışların Maliyeti15 -2.446.516 -1.189.570 -1.619.266 -592.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.204.604 670.319 737.856 389.816BRÜT KAR (ZARAR)1.204.604 670.319 737.856 389.816Genel Yönetim Giderleri16 -211.840 -85.678 -100.681 -44.265Pazarlama Giderleri16 -438.522 -229.128 -259.312 -112.282Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -62.980 -38.096 -40.379 -19.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 594.547 303.484 266.751 148.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -340.363 -217.796 -163.664 -103.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)745.446 403.105 440.571 258.790Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.070 462 1.231 113Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -9.863 53.276 -3.993 52.658FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)737.653 456.843 437.809 311.561Finansman Gelirleri18 136.012 56.716 96.192 15.617Finansman Giderleri19 -346.425 -156.096 -208.850 -74.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)527.240 357.463 325.151 252.997Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.549 39.041 17.106 36.063Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -140.827 0 -140.827 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 156.376 39.041 157.933 36.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)542.789 396.504 342.257 289.060DÖNEM KARI (ZARARI)542.789 396.504 342.257 289.060Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları542.789 396.504 342.257 289.060Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 2,26200000 1,65200000 1,42600000 1,20400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.671 -1.246 -412 276Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -5.839 -1.558 -515 345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.168 312 103 -69Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.168 312 103 -69Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.788 -42.044 22.857 -12.393Yabancı Para Çevrim Farkları-24.525 -74.475 -4.363 -21.014Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar5 50.313 32.431 27.220 8.621Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 50.313 32.431 27.220 8.621DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.117 -43.290 22.445 -12.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)563.906 353.214 364.702 276.943Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları563.906 353.214 364.702 276.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049539BIST