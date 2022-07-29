***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 19:21
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 1.007.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.246 -1.246 -1.246 -42.044 0 0 -42.044 396.504 396.504 353.214 353.214
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.835 0 -12.835 0 0 0 0 0 -12.835 -101.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.147 133.530 0 0 0 467.762 396.504 864.266 960.557 0 960.557
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -12.925 -12.925 -12.925 -210.099 0 0 -210.099 133.530 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 0 1.496.535
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
49.868 991.656 -1.041.524 -49.868 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.671 -4.671 -4.671 25.788 25.788 542.789 542.789 563.906 0 563.906
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.596 0 -17.596 0 0 0 0 0 -17.596 -184.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184.311 183.398 0 0 0 959.418 542.789 1.502.207 1.560.441 0 1.560.441
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.024 450.869
Dönem Karı (Zararı)
542.789 396.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
549.358 197.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 71.919 52.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.245 11.957
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 17.212 8.209
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.033 3.748
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
196.609 112.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 70.007 13.466
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 112.462 68.110
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.140 31.422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
147.869 48.987
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.215 -23.017
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 162.084 72.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 132.425 54.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.786 10.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.786 10.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.863 -53.276
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 9.863 -53.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-16.716 -39.041
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.070 -462
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.070 -462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.147.083 -115.182
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-552.705 -271.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.126.282 -66.002
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
769.639 49.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.735 172.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-309.150 21.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
71.415 151.064
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.936 478.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.919 -1.847
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-86.207 -32.067
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.038 5.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-291.523 -126.696
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.626 860
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.626 860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-284.149 -188.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -105.701 -62.637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -178.448 -126.252
Alınan Temettüler
0 61.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
369.348 -442.568
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.589.862 979.482
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.589.862 979.482
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.624.518 -979.603
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.624.518 -979.603
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.842 -4.936
Ödenen Temettüler
-500.000 -400.000
Ödenen Faiz
-107.369 -60.528
Alınan Faiz
14.215 23.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.199 -118.395
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-24.431 -74.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.630 -192.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 644.857 517.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 568.227 324.553
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 568.227 644.857
Ticari Alacaklar
9 1.935.251 1.761.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 733.785 533.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.201.466 1.227.991
Diğer Alacaklar
1.624 1.212
Türev Araçlar
8 0 51
Stoklar
10 2.548.642 1.426.393
Peşin Ödenmiş Giderler
14 56.134 20.045
Diğer Dönen Varlıklar
14 217.985 106.634
ARA TOPLAM
5.327.863 3.960.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.327.863 3.960.425
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 10.147 147
Ticari Alacaklar
9 781.906 421.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 781.906 421.129
Diğer Alacaklar
3.801 4.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 222.906 182.456
Maddi Duran Varlıklar
11 482.647 396.704
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 30.909 33.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 873.037 739.375
Peşin Ödenmiş Giderler
14 144.158 16.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 391.968 234.424
Diğer Duran Varlıklar
34.259 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.975.738 2.029.101
TOPLAM VARLIKLAR
8.303.601 5.989.526
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.044.133 473.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.044.133 473.279
Banka Kredileri
6 1.020.351 455.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 23.782 17.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 590.548 644.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 590.548 644.014
Banka Kredileri
6 590.548 644.014
Ticari Borçlar
9 1.324.499 554.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 46.360 70.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.278.139 484.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 48.301 67.060
Diğer Borçlar
98.555 46.547
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 468.895 602.791
Türev Araçlar
8 3.197 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.925 16.572
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 140.827 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 497.567 440.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 37.354 20.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 460.213 419.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 12.981 6.688
ARA TOPLAM
4.231.428 2.852.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.231.428 2.852.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.901.150 1.261.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.901.150 1.261.164
Banka Kredileri
6 1.863.953 1.233.360
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 37.197 27.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 456.464 278.783
Devlet Teşvik ve Yardımları
9.413 11.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 144.705 89.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 144.705 89.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.511.732 1.640.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.743.160 4.492.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.560.441 1.496.535
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.596 -12.925
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.596 -12.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.596 -12.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-184.311 -210.099
Yabancı Para Çevrim Farkları
-184.311 -210.099
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
183.398 133.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
959.418 467.762
Net Dönem Karı veya Zararı
542.789 1.041.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.560.441 1.496.535
TOPLAM KAYNAKLAR
8.303.601 5.989.526
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 3.651.120 1.859.889 2.357.122 982.647
Satışların Maliyeti
15 -2.446.516 -1.189.570 -1.619.266 -592.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.204.604 670.319 737.856 389.816
BRÜT KAR (ZARAR)
1.204.604 670.319 737.856 389.816
Genel Yönetim Giderleri
16 -211.840 -85.678 -100.681 -44.265
Pazarlama Giderleri
16 -438.522 -229.128 -259.312 -112.282
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -62.980 -38.096 -40.379 -19.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 594.547 303.484 266.751 148.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -340.363 -217.796 -163.664 -103.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
745.446 403.105 440.571 258.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.070 462 1.231 113
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -9.863 53.276 -3.993 52.658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
737.653 456.843 437.809 311.561
Finansman Gelirleri
18 136.012 56.716 96.192 15.617
Finansman Giderleri
19 -346.425 -156.096 -208.850 -74.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
527.240 357.463 325.151 252.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.549 39.041 17.106 36.063
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -140.827 0 -140.827 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 156.376 39.041 157.933 36.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
542.789 396.504 342.257 289.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
542.789 396.504 342.257 289.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
542.789 396.504 342.257 289.060
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 2,26200000 1,65200000 1,42600000 1,20400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.671 -1.246 -412 276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -5.839 -1.558 -515 345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.168 312 103 -69
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.168 312 103 -69
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.788 -42.044 22.857 -12.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
-24.525 -74.475 -4.363 -21.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5 50.313 32.431 27.220 8.621
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 50.313 32.431 27.220 8.621
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.117 -43.290 22.445 -12.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
563.906 353.214 364.702 276.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
563.906 353.214 364.702 276.943
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049539
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