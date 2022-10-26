***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:16
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 1.007.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-691 -691 -691 -33.725 0 0 -33.725 516.431 516.431 482.015 482.015
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.280 0 -12.280 0 0 0 0 0 -12.280 -92.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.828 133.530 0 0 0 467.762 516.431 984.193 1.089.358 0 1.089.358
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -12.925 -12.925 -12.925 -210.099 0 0 -210.099 133.530 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 1.496.535
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 49.868 991.656 -1.041.524 -49.868 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850 -3.850 -3.850 33.187 0 0 33.187 600.543 600.543 629.880 629.880
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.775 0 -16.775 0 0 0 0 0 -16.775 -176.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.912 183.398 0 0 0 959.418 600.543 1.559.961 1.626.415 0 1.626.415
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.320.800 620.082
Dönem Karı (Zararı)
600.543 516.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
717.468 217.466
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 110.303 81.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.576 13.649
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 19.630 7.901
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.946 5.748
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
274.232 111.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 91.466 15.543
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 155.441 81.716
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.325 14.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
337.862 84.233
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -30.022 -23.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 367.884 107.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 150.051 33.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.287 16.583
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.287 16.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-179.939 -75.248
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -179.939 -75.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.967 -47.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.937 -557
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.937 -557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.492.827 -62.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.114 -97.178
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.765.413 -80.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.065.314 -44.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-257.614 159.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-523.056 31.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
265.442 127.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.174.816 671.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -6.030 -3.246
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-142.490 -48.940
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.536 1.217
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-370.094 -202.833
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.871 958
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.871 958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-567.272 -265.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -208.382 -79.647
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -358.890 -185.477
Alınan Temettüler
203.307 61.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.891.097 -529.048
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.373.199 1.349.536
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.373.199 1.349.536
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.761.176 -1.399.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.761.176 -1.399.832
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.116 -7.057
Ödenen Temettüler
-500.000 -400.000
Ödenen Faiz
-245.832 -95.048
Alınan Faiz
30.022 23.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.203 -111.799
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-40.857 -70.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.346 -181.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 644.857 517.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 804.203 335.424
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 804.203 644.857
Ticari Alacaklar
9 1.957.593 1.761.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 493.191 533.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.464.402 1.227.991
Diğer Alacaklar
1.469 1.212
Türev Araçlar
8 0 51
Stoklar
10 4.180.860 1.426.393
Peşin Ödenmiş Giderler
14 143.767 20.045
Diğer Dönen Varlıklar
14 427.557 106.634
ARA TOPLAM
7.515.449 3.960.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.515.449 3.960.425
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 10.147 147
Ticari Alacaklar
9 739.456 421.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 739.456 421.129
Diğer Alacaklar
4.900 4.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 233.233 182.456
Maddi Duran Varlıklar
11 573.113 396.704
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 28.171 33.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.030.617 739.375
Peşin Ödenmiş Giderler
14 56.453 16.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 406.152 234.424
Diğer Duran Varlıklar
37.721 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.119.963 2.029.101
TOPLAM VARLIKLAR
10.635.412 5.989.526
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.720.114 473.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.720.114 473.279
Banka Kredileri
6 2.696.092 455.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 24.022 17.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 998.477 644.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 998.477 644.014
Banka Kredileri
6 998.477 644.014
Ticari Borçlar
9 1.620.174 554.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 45.932 70.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.574.242 484.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 72.773 67.060
Diğer Borçlar
124.586 46.547
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 641.586 602.791
Türev Araçlar
8 5.768 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.945 16.572
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 165.760 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 507.771 440.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 47.677 20.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 460.094 419.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 11.929 6.688
ARA TOPLAM
6.870.883 2.852.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.870.883 2.852.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.547.633 1.261.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.547.633 1.261.164
Banka Kredileri
6 1.510.060 1.233.360
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 37.573 27.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 426.797 278.783
Devlet Teşvik ve Yardımları
10.981 11.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 152.703 89.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 152.703 89.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.138.114 1.640.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.008.997 4.492.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.626.415 1.496.535
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.775 -12.925
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.775 -12.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.775 -12.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-176.912 -210.099
Yabancı Para Çevrim Farkları
-176.912 -210.099
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
183.398 133.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
959.418 467.762
Net Dönem Karı veya Zararı
600.543 1.041.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.626.415 1.496.535
TOPLAM KAYNAKLAR
10.635.412 5.989.526
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 5.122.463 2.674.680 1.471.343 814.791
Satışların Maliyeti
15 -3.538.075 -1.742.352 -1.091.559 -552.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.584.388 932.328 379.784 262.009
BRÜT KAR (ZARAR)
1.584.388 932.328 379.784 262.009
Genel Yönetim Giderleri
16 -673.861 -323.565 -235.339 -94.437
Pazarlama Giderleri
16 -325.874 -127.127 -114.034 -41.449
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -95.299 -60.292 -32.319 -22.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 934.138 352.072 339.591 48.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -601.509 -244.003 -261.146 -26.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
821.983 529.413 76.537 126.308
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.937 557 867 95
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 179.939 75.248 189.802 21.972
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.004.859 605.218 267.206 148.375
Finansman Gelirleri
18 193.107 88.518 57.095 31.802
Finansman Giderleri
19 -602.428 -225.195 -256.003 -69.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
595.538 468.541 68.298 111.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.005 47.890 -10.544 8.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -165.760 0 -24.933 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 170.765 47.890 14.389 8.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
600.543 516.431 57.754 119.927
DÖNEM KARI (ZARARI)
600.543 516.431 57.754 119.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
600.543 516.431 57.754 119.927
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 2,50200000 2,15200000 0,24100000 0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.850 -691 821 555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.813 -864 1.026 694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 963 173 -205 -139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 963 173 -205 -139
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.187 -33.725 7.396 8.319
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.958 -70.203 -16.436 4.272
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-40.958 -70.203 -16.436 4.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5 74.145 36.478 23.832 4.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 74.145 36.478 23.832 4.047
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.337 -34.416 8.217 8.874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
629.880 482.015 65.971 128.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
629.880 482.015 65.971 128.801
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074433
BIST