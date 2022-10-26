***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 1.007.343Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-691 -691 -691 -33.725 0 0 -33.725 516.431 516.431 482.015 482.015Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.280 0 -12.280 0 0 0 0 0 -12.280 -92.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.828 133.530 0 0 0 467.762 516.431 984.193 1.089.358 0 1.089.358Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -12.925 -12.925 -12.925 -210.099 0 0 -210.099 133.530 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 1.496.535Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 49.868 991.656 -1.041.524 -49.868 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.850 -3.850 -3.850 33.187 0 0 33.187 600.543 600.543 629.880 629.880Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.775 0 -16.775 0 0 0 0 0 -16.775 -176.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.912 183.398 0 0 0 959.418 600.543 1.559.961 1.626.415 0 1.626.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.320.800 620.082Dönem Karı (Zararı)600.543 516.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler717.468 217.466Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 110.303 81.595Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30.576 13.649Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 19.630 7.901Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 10.946 5.748Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler274.232 111.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 91.466 15.543Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 155.441 81.716Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler27.325 14.337Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler337.862 84.233Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -30.022 -23.353Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 367.884 107.586Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 150.051 33.505Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.287 16.583Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.287 16.583Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-179.939 -75.248İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -179.939 -75.248Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.967 -47.890Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.937 -557Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.937 -557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.492.827 -62.846Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-535.114 -97.178Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.765.413 -80.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.065.314 -44.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-257.614 159.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-523.056 31.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)265.442 127.377Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.174.816 671.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -6.030 -3.246Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-142.490 -48.940Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.536 1.217YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-370.094 -202.833Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.871 958Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.871 958Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-567.272 -265.124Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -208.382 -79.647Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -358.890 -185.477Alınan Temettüler203.307 61.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.891.097 -529.048Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.373.199 1.349.536Kredilerden Nakit Girişleri6 5.373.199 1.349.536Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.761.176 -1.399.832Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.761.176 -1.399.832Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.116 -7.057Ödenen Temettüler-500.000 -400.000Ödenen Faiz-245.832 -95.048Alınan Faiz30.022 23.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.203 -111.799Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-40.857 -70.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.346 -181.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 644.857 517.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 804.203 335.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 804.203 644.857Ticari Alacaklar9 1.957.593 1.761.233İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 493.191 533.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.464.402 1.227.991Diğer Alacaklar1.469 1.212Türev Araçlar8 0 51Stoklar10 4.180.860 1.426.393Peşin Ödenmiş Giderler14 143.767 20.045Diğer Dönen Varlıklar14 427.557 106.634ARA TOPLAM7.515.449 3.960.425TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.515.449 3.960.425DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 10.147 147Ticari Alacaklar9 739.456 421.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 739.456 421.129Diğer Alacaklar4.900 4.474Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 233.233 182.456Maddi Duran Varlıklar11 573.113 396.704Kullanım Hakkı Varlıkları11 28.171 33.946Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.030.617 739.375Peşin Ödenmiş Giderler14 56.453 16.446Ertelenmiş Vergi Varlığı20 406.152 234.424Diğer Duran Varlıklar37.721 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.119.963 2.029.101TOPLAM VARLIKLAR10.635.412 5.989.526KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.720.114 473.279İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.720.114 473.279Banka Kredileri6 2.696.092 455.503Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 24.022 17.776Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 998.477 644.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 998.477 644.014Banka Kredileri6 998.477 644.014Ticari Borçlar9 1.620.174 554.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 45.932 70.714İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.574.242 484.146Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 72.773 67.060Diğer Borçlar124.586 46.547Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 641.586 602.791Türev Araçlar8 5.768 0Devlet Teşvik ve Yardımları1.945 16.572Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 165.760 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 507.771 440.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 47.677 20.705Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 460.094 419.818Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 11.929 6.688ARA TOPLAM6.870.883 2.852.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.870.883 2.852.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.547.633 1.261.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.547.633 1.261.164Banka Kredileri6 1.510.060 1.233.360Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 37.573 27.804Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 426.797 278.783Devlet Teşvik ve Yardımları10.981 11.283Uzun Vadeli Karşılıklar13 152.703 89.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 152.703 89.427TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.138.114 1.640.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.008.997 4.492.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.626.415 1.496.535Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.775 -12.925Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.775 -12.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.775 -12.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-176.912 -210.099Yabancı Para Çevrim Farkları-176.912 -210.099Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler183.398 133.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları959.418 467.762Net Dönem Karı veya Zararı600.543 1.041.524TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.626.415 1.496.535TOPLAM KAYNAKLAR10.635.412 5.989.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.122.463 2.674.680 1.471.343 814.791Satışların Maliyeti15 -3.538.075 -1.742.352 -1.091.559 -552.782TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.584.388 932.328 379.784 262.009BRÜT KAR (ZARAR)1.584.388 932.328 379.784 262.009Genel Yönetim Giderleri16 -673.861 -323.565 -235.339 -94.437Pazarlama Giderleri16 -325.874 -127.127 -114.034 -41.449Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -95.299 -60.292 -32.319 -22.196Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 934.138 352.072 339.591 48.588Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -601.509 -244.003 -261.146 -26.207ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)821.983 529.413 76.537 126.308Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.937 557 867 95Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 179.939 75.248 189.802 21.972FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.004.859 605.218 267.206 148.375Finansman Gelirleri18 193.107 88.518 57.095 31.802Finansman Giderleri19 -602.428 -225.195 -256.003 -69.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)595.538 468.541 68.298 111.078Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.005 47.890 -10.544 8.849Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -165.760 0 -24.933 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 170.765 47.890 14.389 8.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)600.543 516.431 57.754 119.927DÖNEM KARI (ZARARI)600.543 516.431 57.754 119.927Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları600.543 516.431 57.754 119.927Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 2,50200000 2,15200000 0,24100000 0,50000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.850 -691 821 555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -4.813 -864 1.026 694Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 963 173 -205 -139Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 963 173 -205 -139Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar33.187 -33.725 7.396 8.319Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları-40.958 -70.203 -16.436 4.272Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-40.958 -70.203 -16.436 4.272Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar5 74.145 36.478 23.832 4.047Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 74.145 36.478 23.832 4.047DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.337 -34.416 8.217 8.874TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)629.880 482.015 65.971 128.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları629.880 482.015 65.971 128.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074433BIST