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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

05.08.2021 15:28



***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 adet körüklü tip dizel otobüs alımı.
İhaleyi Açan Taraf
İETT Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
5 Temmuz 2021, 4 Ağustos 2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/08/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
05/08/2021
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
Yaklaşık 606 milyon Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 606 milyon Türk Lirası
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %21 (2020 yıllık hasılata oran)
Açıklamalar

İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyat tarafımızdan verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.  Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye teklif verilmesine karar verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimiz meşru çıkarlarının ve rekabet gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954950


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