***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 adet körüklü tip dizel otobüs alımı.İhaleyi Açan TarafİETT Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı5 Temmuz 2021, 4 Ağustos 2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi05/08/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih05/08/2021İhale SonucuEn iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale BedeliYaklaşık 606 milyon Türk Lirasıİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımYaklaşık 606 milyon Türk LirasıOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Yaklaşık %21 (2020 yıllık hasılata oran)AçıklamalarİETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyat tarafımızdan verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye teklif verilmesine karar verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimiz meşru çıkarlarının ve rekabet gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954950BIST