***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.09.2021 18:12
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
100 adet körüklü tip dizel otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
İETT Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
5 Temmuz 2021, 4 Ağustos 2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/08/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
05/08/2021
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir
İhale Bedeli
Yaklaşık 606 milyon Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 606 milyon Türk Lirası
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %21 (2020 yıllık hasılata oran)
Açıklamalar
5 Ağustos 2021 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiğinin açıklandığı İETT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin davet mektubu Şirketimize iletilmiş olup ihale sözleşmesi yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962080
BIST
13:441.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:448,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
13:4410,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:44488,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,87
|Açılış
|: 488,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:44
|ORCAY
|14,33
|144.790.544
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.470.866
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.471.004
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.796.933
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|IHLAS
|0,59
|30.159.104
|% -3,28
|
|GARAN
|9,42
|899.074.256
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,52
|392.253.170
|% -0,40
|
|HALKB
|4,78
|292.813.932
|% 2,36
|
|THYAO
|12,44
|284.039.711
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,24
|281.580.931
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,52
|392.253.170
|% -0,40
|
|GARAN
|9,42
|899.074.256
|% 0,11
|
|HALKB
|4,78
|292.813.932
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,59
|30.159.104
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,24
|281.580.931
|% -0,28
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4623
|8,4676
|% 0,06
|
|Euro
|10,0277
|10,0365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6581
|11,7165
|% 0,37
|
|Frank
|9,1701
|9,2254
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2502
|2,2614
|% 0,06
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,56
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,39
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,44
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
|