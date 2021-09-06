***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 adet körüklü tip dizel otobüs alımıİhaleyi Açan TarafİETT Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı5 Temmuz 2021, 4 Ağustos 2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi05/08/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih05/08/2021İhale SonucuEn iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştirİhale BedeliYaklaşık 606 milyon Türk Lirasıİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımYaklaşık 606 milyon Türk LirasıOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Yaklaşık %21 (2020 yıllık hasılata oran)Açıklamalar5 Ağustos 2021 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiğinin açıklandığı İETT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin davet mektubu Şirketimize iletilmiş olup ihale sözleşmesi yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962080BIST