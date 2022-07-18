***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu60 adet elektrikli minibüs alımı.İhaleyi Açan TarafİETT Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi30/06/2022İhale SonucuŞirketimiz dışında teklif veren tarafın bulunmadığı ihale iptal edilmiştir.İhale BedeliYaklaşık 378 milyon Türk Lirasıİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımYaklaşık 378 milyon Türk LirasıOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Yaklaşık %8 (2021 yıllık hasılata oran)Açıklamalar01.07.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede tek teklifin tarafımızdan verilmiş olduğu, bu durumun ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmediği bildirilmişti. İhale komisyonu tarafından, araç alımı işi ile ilgili olarak uygun teklif çıkmadığından ihale iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045957BIST