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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.07.2022 18:37
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
60 adet elektrikli minibüs alımı.
İhaleyi Açan Taraf
İETT Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/06/2022
İhale Sonucu
Şirketimiz dışında teklif veren tarafın bulunmadığı ihale iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
Yaklaşık 378 milyon Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 378 milyon Türk Lirası
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %8 (2021 yıllık hasılata oran)
Açıklamalar

01.07.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede tek teklifin tarafımızdan verilmiş olduğu, bu durumun ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmediği bildirilmişti.  İhale komisyonu tarafından, araç alımı işi ile ilgili olarak uygun teklif çıkmadığından ihale iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045957


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ECILC 13,79 295.311.014 % 9,97  
ASUZU 194,10 419.541.374 % 9,97  
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