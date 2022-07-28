***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı ve bunlar için gerekli şarj altyapısının sağlanmasıİhaleyi Açan TarafBükreş Belediyesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi28/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS'ın %100 oranında hissesine sahip olduğu ve Romanya'da faaliyet gösteren Otokar Filiala Bucuresti SRL tarafından, Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve bunlar için gerekli şarj altyapısının sağlanması ihalesine teklif verilmiştir. Verilen teklifler, teknik ve ticari yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup, ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048719BIST