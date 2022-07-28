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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

28.07.2022 18:12
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı ve bunlar için gerekli şarj altyapısının sağlanması
İhaleyi Açan Taraf
Bükreş Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS'ın %100 oranında hissesine sahip olduğu ve Romanya'da faaliyet gösteren Otokar Filiala Bucuresti SRL tarafından, Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve bunlar için gerekli şarj altyapısının sağlanması ihalesine teklif verilmiştir. Verilen teklifler, teknik ve ticari yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup, ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048719


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