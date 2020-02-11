***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.02.2020 18:23
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2020 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2019 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2020 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818470
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05303,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,30
|Açılış
|: 303,00
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,09
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7671
|7,8060
|% 0,32
|
|Frank
|6,1397
|6,1767
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5984
|1,6064
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|-6,21
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|0,95
|
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