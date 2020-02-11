***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2020 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2019 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2020 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818470BIST