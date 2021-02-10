***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.02.2021 18:12
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2021 hesap döneminde belirlenen oranları aşması beklenen işlemler için 2020 yılı işlem esasları ve önemli bilgileri içerecek şekilde hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2021 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908919
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,33
|Açılış
|: 417,57
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0516
|7,0581
|% -0,15
|
|Euro
|8,5569
|8,5651
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,7394
|9,7882
|% 0,04
|
|Frank
|7,9003
|7,9478
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8754
|1,8848
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,55
|61,55
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DAGHL
Yüzde 7.18 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 488 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, MGROS, TTKOM
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE