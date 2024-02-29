***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
29.02.2024 19:52
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2024 hesap döneminde belirlenen oranları aşması beklenen işlemler için 2023 yılı işlem esasları ve önemli bilgileri içerecek şekilde hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2024 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253153
BIST
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18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0392
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7245
18:052.053,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 13,08
|Açılış
|: 2.053,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.661.933
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.807
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.246.893
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.851.880
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.844.799
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.489.462
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|259.017.738
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.427.619
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.748.547.687
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.366.443.660
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.290.832
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.390.434.503
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.689.960
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2421
|31,2510
|% 0,16
|
|Euro
|33,8158
|33,8358
|% -0,05
|
|Sterlin
|39,3208
|39,5180
|% -0,16
|
|Frank
|35,2035
|35,4156
|% -0,47
|
|Riyal
|8,3087
|8,3503
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|879,55
|880,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,98
|941,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,39
|82,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,35
|2.044,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem