***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Olağan Genel Kurul'da kabulüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)OTKAR, TRAOTKAR91H3 Peşin 8,3333333 833,33333 15 7,0833333 708,33333Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.03.2020 23.03.2020 25.03.2020 24.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)OTKAR, TRAOTKAR91H3 0 0Ek Açıklamalar16.03.2020 tarihli Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 57. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağınınkar payı dağıtımı ile ilgili maddesi aşağıda bulunmaktadır.Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 351.591.603 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edildiği Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 288.660.528 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarakTürk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2019 yılı için ayrılmamasına,Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da, ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımınınCari yıl karından,177.364.982 TL ortaklara birinci kar payı,22.635.018 TL ortaklara ikinci kar payı,19.880.000 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,şeklinde gerçekleştirilmesine,Ortaklara ödenecek toplam kar payıtutarı olan 200.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesineVUK hükümlerine göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 200.000.000 TL kar payı ve 19.880.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanmasına,VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 68.780.528 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 131.711.603 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasınaTam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse için % 833,333 oranında ve 8,33333 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 708,333 oranında ve 7,08333 TL net nakit kar payı ödenmesineKar payı ödeme tarihinin 23.03.2020 olarak belirlenmesine 1 TL'lik red oyuna karşılık, 18.437.903,72 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kardagitim_EK.pdfEK: 2 Dividend.pdfEK: 3 Kar_dagitim.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 73.758.147Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 346.353.956 288.660.5284. Vergiler ( - ) -5.237.647 05. Net Dönem Kârı 351.591.603 288.660.5286. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 351.591.603 288.660.528Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 351.591.603 288.660.5289. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.138.362 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 354.729.965 288.660.52811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 177.364.982 1.200.000* Nakit 177.364.982 1.200.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 22.635.018 198.800.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.880.000 19.880.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 131.711.603 68.780.52820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 170.000.000 0 48,35 7,08333 708,333TOPLAM 170.000.000 0 48,35 7,08333 708,333Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 351.591.603 TL ana ortaklığa ait Net Dönem Karı elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, Genel Kurul'da alınacak karar ile onaylanması halinde kar payının ödenmesine 23.03.2020 tarihinde başlanacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829513BIST