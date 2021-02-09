***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2021 09:26
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni KAP_ek_eng.pdf
EK: 2 Otokar tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908514
BIST
10:061.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.541
En Düşük
1.536
10:067,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:068,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5622
En Düşük
8,5143
10:06419,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,77
|Açılış
|: 419,21
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|KOZAL
|135,40
|18.464.363
|% 0,74
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|GSDHO
|2,72
|6.089.648
|% 0,74
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0759
|7,0783
|% 0,07
|
|Euro
|8,5542
|8,5609
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,7225
|9,7712
|% 0,27
|
|Frank
|7,8676
|7,9150
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8818
|1,8913
|% 0,04
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|10,61
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,50
|