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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

23.03.2022 12:19
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/01/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/01/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/03/2022
Açıklama

Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 23.03.2022 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu, yükseltilmek suretiyle, 9,55 (95,53)  olarak revize edilmiştir.   Söz konusu Derecelendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca şirketimizin www.otokar.com.tr web adresinde de önceki raporların yanısıra yayımlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,92 96,19 97,13 94,1 95,53




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012203


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Altın Gr. 920 920 3,99  
Cumhuriyet 6.096 6.188 25,00  
Tam 6.071 6.222 39,37  
Yarım 2.934 3.010 19,05  
Çeyrek 1.472 1.505 9,52  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 0,16  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,10  
B. Petrol 119 119 3,75  
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