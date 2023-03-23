***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi06/01/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi06/01/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/03/2023AçıklamaŞirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 23.03.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu, yükseltilmek suretiyle, 9,56 (95,60) olarak revize edilmiştir. Söz konusu Derecelendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca şirketimizin www.otokar.com.tr web adresinde de önceki raporların yanısıra yayımlanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,92 96,19 97,13 94,3 95,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127246BIST