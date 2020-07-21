***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 18:54
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 398.169.189 TL'lık tutarda ve 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen modernizasyon yatırımı için adımıza 512845 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- KDV İstisnası, 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti, 3- Vergi İndirimi Oranı % 80– Yatırım Katkı Oranı %40 4- Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği (7 yıl) 5- Faiz Desteği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861024
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0253
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8300
18:057,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,60
|Açılış
|: 404,29
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|TSPOR
|3,69
|311.247.214
|% -8,21
|
|SNKRN
|2,50
|465.520
|% -6,02
|
|HDFGS
|3,28
|38.028.174
|% -5,75
|
|OYLUM
|3,65
|33.884.687
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|THYAO
|11,71
|776.491.415
|% -1,35
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,36
|403.458.422
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6865
|8,7301
|% 0,37
|
|Frank
|7,2949
|7,3389
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8175
|1,8266
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,97
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.649
|26,20
|
|Tam
|2.707
|2.718
|27,00
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,20
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,04
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,95
|
Seans Raporu
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