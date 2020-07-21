***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 398.169.189 TL'lık tutarda ve 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen modernizasyon yatırımı için adımıza 512845 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- KDV İstisnası, 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti, 3- Vergi İndirimi Oranı % 80– Yatırım Katkı Oranı %40 4- Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği (7 yıl) 5- Faiz Desteğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861024BIST