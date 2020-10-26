***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 4x4 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 110 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, ilgili teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883980BIST