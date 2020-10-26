***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 18:12
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 4x4 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 110 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, ilgili teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883980
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0869
En Yüksek
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|: 1,50%
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|Açılış
|: 8,0840
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|Önceki Kapanış
|: 7,9620
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8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5587
En Yüksek
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|: 1,16%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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|Açılış
|: 494,23
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|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0797
|8,0869
|% 1,50
|
|Euro
|9,5486
|9,5587
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,4945
|10,5472
|% 1,28
|
|Frank
|8,8714
|8,9249
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1487
|2,1594
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|