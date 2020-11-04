***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 09:25
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, bir Afrika ülkesi ile 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 25 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, ilgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886012
BIST
11:131.163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,83
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:138,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0876
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:139,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0769
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:13516,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,13
|Açılış
|: 516,07
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:13
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.024.762
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|6,99
|1.124.112.829
|% 0,58
|
|HALKB
|5,09
|457.428.708
|% 4,09
|
|TSKB
|2,22
|377.010.879
|% -3,48
|
|VAKBN
|4,06
|367.299.422
|% 1,50
|
|KRDMD
|3,36
|314.340.275
|% 2,75
|
|TSKB
|2,22
|377.010.879
|% -3,48
|
|GARAN
|6,99
|1.124.112.829
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,32
|301.006.095
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,36
|314.340.275
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|367.299.422
|% 1,50
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4909
|8,4988
|% 1,04
|
|Euro
|9,9092
|9,9183
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,9453
|11,0002
|% 0,30
|
|Frank
|9,2420
|9,2976
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% 1,06
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-14,58
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,05
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:21XU100
Endeks 1, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 6, 846.00 milyon TL de
-
11:21HALKB
Yüzde 4.09 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 661, 757 adet işlem
-
11:20CIMSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 13.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 087 adet işlem
-
11:19EUHOL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 458, 206 adet işlem
-
11:17PSDTC
Yüzde 4.49 oranında artışla 15.83 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 613 adet işlem