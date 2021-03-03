***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 18:31
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında oluşturulan, "Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası"nın, kabul edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu politika www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmakta olup, 17 Mart 2021 tarihli olağan genel kurulumuzda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına da sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914916
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0747
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0810
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,25
|Açılış
|: 411,42
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
412,10
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4261
|7,4348
|% 1,01
|
|Euro
|8,9700
|8,9838
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,3541
|10,4060
|% 1,05
|
|Frank
|8,0649
|8,1134
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9738
|1,9837
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-12,64
|
|Altın Gr.
|411
|411
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGATE, INDES
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17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
-
17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
-
17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem