***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 09:30
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı görevine, Sayın Mustafa Kerem Erman getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942096
BIST
12:171.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:178,3415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0527
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:1710,1134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0498
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:17499,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -7,74
|Açılış
|: 499,02
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:15
|VAKKO
|13,75
|43.521.891
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.226.359
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|2.323.878
|% 8,02
|
|KRGYO
|5,31
|12.194.371
|% 7,06
|
|TKURU
|142,00
|1.765.392
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.042.380
|% -9,81
|
|RODRG
|16,09
|791.316
|% -5,35
|
|YAYLA
|4,08
|4.093.826
|% -4,67
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,81
|874.906.179
|% 1,51
|
|GARAN
|8,43
|450.906.052
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,26
|305.412.197
|% -0,44
|
|FENER
|39,50
|295.003.611
|% 5,33
|
|BOBET
|5,67
|255.016.916
|% 5,98
|
|YKBNK
|2,26
|305.412.197
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|235.514.037
|% 0,00
|
|THYAO
|14,81
|874.906.179
|% 1,51
|
|GARAN
|8,43
|450.906.052
|% -0,35
|
|BOBET
|5,67
|255.016.916
|% 5,98
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3407
|8,3425
|% -0,62
|
|Euro
|10,1108
|10,1160
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,7190
|11,7778
|% -0,75
|
|Frank
|9,2492
|9,3049
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2190
|2,2302
|% -0,56
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-16,84
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,95
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-53,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-51,80
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-25,06
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,53
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,46
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,84
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:27BERA
Yüzde 6.88 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 436, 156 adet işlem
-
12:26GSDDE
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 389, 674 adet işlem
-
12:25GSDDE
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 383, 772 adet işlem
-
12:24ETYAT
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 725 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 5, 740.00 milyon TL de