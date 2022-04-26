***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 08:23
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine Risk Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Haydar Yenigün'ün getirilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin revize edilen çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023670
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|ACSEL
|43,12
|24.992.588
|% 10,00
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|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
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|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
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|KLSYN
|2,34
|20.649.530
|% 9,86
|
|DAGI
|4,27
|41.408.052
|% 7,83
|
|EUHOL
|2,83
|1.973.795
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,05
|5.787.799
|% -4,72
|
|KGYO
|4,98
|9.925.229
|% -2,92
|
|ATLAS
|1,37
|907.812
|% -2,84
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|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
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|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
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|TUPRS
|254,60
|504.846.033
|% -1,85
|
|KONTR
|157,70
|392.900.810
|% 1,15
|
|SISE
|18,16
|388.396.761
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,78
|164.084.300
|% 0,72
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|ODAS
|2,50
|117.558.826
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,17
|226.343.764
|% 0,78
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|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
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|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
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|10:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7859
|14,7912
|% 0,16
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|Euro
|15,7983
|15,8072
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7459
|18,8399
|% -0,15
|
|Frank
|15,3424
|15,4348
|% 0,02
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|Riyal
|3,9305
|3,9502
|% 0,06
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,51
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|Altın Gr.
|904
|905
|2,73
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|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
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|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
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|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
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|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,01
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|B. Petrol
|102
|102
|0,30
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