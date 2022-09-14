***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Çekya'da faaliyet gösteren Dopravní Spolecnost Ústeckého Kraje (Usti Bölgesi Taşımacılık Şirketi) ile 90 adet dizel yakıtlı Vectio otobüs teslimatını kapsayan yaklaşık 14 milyon Euro tutarında bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. İlgili teslimatların 2023 yılı ilk yarısında başlayarak 12 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063194BIST