***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 18:31
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Çekya'da faaliyet gösteren Dopravní Spolecnost Ústeckého Kraje (Usti Bölgesi Taşımacılık Şirketi) ile 90 adet dizel yakıtlı Vectio otobüs teslimatını kapsayan yaklaşık 14 milyon Euro tutarında bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. İlgili teslimatların 2023 yılı ilk yarısında başlayarak 12 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063194
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05980,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -15,53
|Açılış
|: 979,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
976,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2582
|18,2681
|% 0,21
|
|Euro
|18,2710
|18,2896
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9249
|21,0299
|% -0,29
|
|Frank
|18,9471
|19,0612
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8461
|4,8704
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-28,84
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-15,56
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.641
|6.725
|-67,00
|
|Yarım
|3.236
|3.287
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,98
|90,98
|-3,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında