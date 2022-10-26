***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 18:19
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ilişkin finansal raporlar bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu, Şirketimiz internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074443
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1888
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7396
En Düşük
18,4735
18:05998,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,36
|Açılış
|: 998,15
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEDEF
|11,00
|49.746.733
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|94.996.935
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|25.942.508
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.880.487
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.984.023
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|60.979.747
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.678.922
|% -9,72
|
|UFUK
|63,50
|4.109.716
|% -6,13
|
|YEOTK
|54,00
|86.218.753
|% -5,51
|
|ALKA
|37,40
|320.196.255
|% -5,32
|
|THYAO
|98,85
|5.455.952.143
|% -1,64
|
|AKBNK
|15,79
|3.465.985.100
|% 1,74
|
|ASELS
|33,16
|3.252.339.301
|% 3,95
|
|SISE
|33,92
|2.831.252.992
|% 0,30
|
|TUPRS
|367,90
|2.674.314.267
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,56
|1.903.098.454
|% 0,66
|
|TSKB
|3,10
|1.112.724.469
|% -2,52
|
|SKBNK
|2,09
|738.977.372
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,79
|3.465.985.100
|% 1,74
|
|ODAS
|7,97
|1.624.993.801
|% 3,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5948
|18,6029
|% 0,00
|
|Euro
|18,7234
|18,7345
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,5101
|21,6180
|% 1,09
|
|Frank
|18,7571
|18,8700
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|19,20
|
|Altın Gr.
|998
|998
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.702
|6.776
|18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516