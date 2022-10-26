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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2022 18:19
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ilişkin finansal raporlar bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu, Şirketimiz internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074443


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 11,00 49.746.733 % 10,00  
CANTE 140,80 94.996.935 % 10,00  
DITAS 38,50 25.942.508 % 10,00  
MMCAS 5,06 1.880.487 % 10,00  
TUREX 16,07 30.984.023 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5948 18,6029 % 0,00  
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Sterlin 21,5101 21,6180 % 1,09  
Frank 18,7571 18,8700 % 0,68  
Riyal 4,9335 4,9582 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.672 19,20  
Altın Gr. 998 998 8,96  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.702 6.776 18,00  
Yarım 3.266 3.310 9,00  
Çeyrek 1.638 1.658 6,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,65 0,30  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 0,12  
B. Petrol 93,80 93,80 2,06  
Seans Raporu 18:05
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