***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 18:06
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Onur Vural'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089548
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.077,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6767
|18,6970
|% 0,19
|
|Euro
|19,8006
|19,8372
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4106
|22,5230
|% 0,08
|
|Frank
|19,9217
|20,0417
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9527
|4,9776
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,60
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,95
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.288
|7.355
|37,00
|
|Yarım
|3.529
|3.598
|20,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|3,35
|