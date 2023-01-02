***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 09:50
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılında artan üretim hacminin etkisiyle, geçici olarak görev yapmakta olan personelin önemli bir kısmının daimi çalışan olarak istihdam edilmesi sonucunda, 31 Aralık 2022 tarihi itibari ile şirketimiz bünyesinde, geçici personel hariç istihdam edilen personel sayısında, kamuya açıklanan son bilançoda yer alan personel sayısına göre %15,9 artış gerçekleşmiştir.. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, geçici personel hariç istihdam edilen personel 2.942 kişiye, toplam personel 3.298 kişiye ulaşmıştır (30 Eylül 2022 itibariyle, geçici personel hariç istihdam edilen personel 2.538 kişi, toplam personel 3.583 kişi). Bu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği rehberinin 5.7 maddesinin 11. fıkrası gereği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091798
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,7567
En Düşük
18,6356
18:0520,0980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0704
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1072
En Düşük
19,9301
18:051.097,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.097,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.100,08
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|AFYON
|8,64
|59.455.851
|% 0,00
|
|AGYO
|5,46
|18.130.366
|% 0,00
|
|ACSEL
|76,85
|9.766.333
|% 0,00
|
|ADEL
|112,50
|21.379.484
|% 0,00
|
|ADESE
|1,99
|165.957.950
|% 0,00
|
|AFYON
|8,64
|59.455.851
|% 0,00
|
|AGYO
|5,46
|18.130.366
|% 0,00
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% 0,00
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7104
|18,7176
|% 0,09
|
|Euro
|20,0078
|20,0334
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5184
|22,6313
|% -0,09
|
|Frank
|20,1618
|20,2832
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|0,95
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.407
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.587
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,03
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|