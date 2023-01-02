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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.01.2023 09:50
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 yılında artan üretim hacminin etkisiyle, geçici olarak görev yapmakta olan personelin önemli bir kısmının daimi çalışan olarak istihdam edilmesi sonucunda, 31 Aralık 2022 tarihi itibari ile şirketimiz bünyesinde, geçici personel hariç istihdam edilen personel sayısında, kamuya açıklanan son bilançoda yer alan personel sayısına göre %15,9 artış gerçekleşmiştir..  31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, geçici personel hariç istihdam edilen personel 2.942 kişiye, toplam personel 3.298 kişiye ulaşmıştır (30 Eylül 2022 itibariyle, geçici personel hariç istihdam edilen personel 2.538 kişi, toplam personel 3.583 kişi).  Bu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği rehberinin 5.7 maddesinin 11. fıkrası gereği yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091798


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Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.407 7.475 42,00  
Yarım 3.587 3.650 17,00  
Çeyrek 1.799 1.825 9,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,03  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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