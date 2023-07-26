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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.07.2023 22:26
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ilişkin altı aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu ve sınırlı bağımsız denetim raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175662


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Riyal 7,1567 7,1926 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 8,59  
Altın Gr. 1.709 1.709 8,71  
Cumhuriyet 11.377 11.549 80,00  
Tam 11.148 11.263 91,00  
Yarım 5.565 5.658 46,00  
Çeyrek 2.791 2.829 23,00  
Gümüş.Ons 24,92 24,94 0,25  
Gümüş Gr. 21,55 21,58 0,21  
B. Petrol 82,48 82,48 -0,77  
Seans Raporu 18:05
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