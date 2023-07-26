***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 22:26
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ilişkin altı aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu ve sınırlı bağımsız denetim raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175662
BIST
'
18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,9022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1798
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,9196
En Düşük
29,6578
18:051.709,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.709,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9266
|26,9342
|% 0,05
|
|Euro
|29,8602
|29,9022
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,7494
|34,9237
|% 0,38
|
|Frank
|31,1735
|31,3613
|% 0,47
|
|Riyal
|7,1567
|7,1926
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|8,59
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|8,71
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.148
|11.263
|91,00
|
|Yarım
|5.565
|5.658
|46,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.829
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,55
|21,58
|0,21
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,77
|