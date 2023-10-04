***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılında artan üretim hacminin etkisiyle, istihdam edilen personel sayısında, kamuya açıklanan son bilançoda yer alan personel sayısına göre %13,4 artış gerçekleşmiştir. Güncel durum itibarıyla, istihdam edilen personel 3.257 kişiye ulaşmıştır (30 Haziran 2023 itibarıyla, istihdam edilen personel 2.872 kişi). Bu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği rehberinin 5.7 maddesinin 11. fıkrası gereği yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199665BIST