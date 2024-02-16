***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 18:04
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 1985 yılından bu yana görev yapmakta olan, Genel Müdür Sn. Ahmet Serdar Görgüç 31.03.2024 tarihi itibarıyla, emeklilik sebebi ile şirketimizdeki genel müdürlük görevinden ayrılacak olup, yönetim kurulu üyeliği devam edecektir. Sn. Ahmet Serdar Görgüç'ün emekliliği nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. İbrahim Aykut Özüner atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250105
BIST
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18:059.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 8,21
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
18:0530,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1185
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8438
En Düşük
30,2546
18:0533,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
18:051.996,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,68
|Açılış
|: 1.996,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.997,55
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|14,33
|48.879.233
|% 109,50
|
|TKNSA
|44,00
|714.255.783
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|197.174.223
|% 10,00
|
|ISATR
|1.296.865,00
|1.296.865
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|403.204.984
|% 9,99
|
|FONET
|15,49
|595.951.914
|% -9,99
|
|KUVVA
|51,55
|8.421.867
|% -9,96
|
|ISBTR
|560.000,00
|5.095.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,21
|195.556.980
|% -8,11
|
|KLGYO
|5,05
|421.782.602
|% -8,01
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|SASA
|44,44
|8.555.150.801
|% 0,63
|
|THYAO
|282,50
|8.425.054.813
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,81
|4.915.699.675
|% 9,83
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|10,58
|2.940.713.888
|% 1,44
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8347
|30,8438
|% 0,39
|
|Euro
|33,2257
|33,2411
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,7625
|38,9569
|% 0,46
|
|Frank
|34,8689
|35,0789
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1984
|8,2395
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,44
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,30
|908,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,74
|954,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,32
|83,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,61
|2.014,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de