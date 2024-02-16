***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 1985 yılından bu yana görev yapmakta olan, Genel Müdür Sn. Ahmet Serdar Görgüç 31.03.2024 tarihi itibarıyla, emeklilik sebebi ile şirketimizdeki genel müdürlük görevinden ayrılacak olup, yönetim kurulu üyeliği devam edecektir. Sn. Ahmet Serdar Görgüç'ün emekliliği nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. İbrahim Aykut Özüner atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250105BIST