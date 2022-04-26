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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2022 08:24
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SELİN AYLA ÜNVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.10.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
İSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET SERDAR GÖRGÜÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ İHSAN İLKBAHAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002136 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ALİ İHSAN KAMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002136 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
KENAN GÜVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002136 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023671


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