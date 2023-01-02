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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2023 09:50
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET SERDAR GÖRGÜÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN ODABAŞ Genel Müdür Yardımcısı-Mali Üst Düzey Yönetici
UĞUR SEDEF VEHBİ Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Pazarlama ve Satış, Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış, Askeri Araçlar İhracat Direktörü
HASAN BASRİ AKGÜL Genel Müdür Yardımcısı-İç Pazar Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA KEREM ERMAN Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Araçlar Üst Düzey Yönetici
ONUR VURAL Genel Müdür Yardımcısı - Operasyonlar Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091797


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BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 4.323,00 13.777.401 % 10,00  
KONYA 3.773,00 51.964.659 % 10,00  
YBTAS 71.485,00 428.910 % 10,00  
CMBTN 599,00 19.502.612 % 9,99  
TERA 21,42 5.058.997 % 9,96  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 18,7161 18,7340 % 0,17  
Euro 19,9838 20,0457 % 0,09  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,33  
Altın Gr. 1.098 1.098 1,60  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.410 7.476 43,00  
Yarım 3.589 3.651 18,00  
Çeyrek 1.800 1.825 9,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 10:44
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