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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.02.2020 20:05
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***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Iveco S.p.A.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/02/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin üretim ve satışları olumlu etkilenecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz ve ticari araç üreticisi Iveco S.p.A. arasında imzalanan iş birliği ve tedarik sözleşmesi kapsamında şirketimiz (i) IVECO BUS'ın mevcut ürünlerini IVECO BUS adına Sakarya'daki fabrikasında üretecek (ii) IVECO BUS'ın ürün portföyü fabrikamızda üretilen Otokar ürünleri ile genişleyecek ve ortak sinerji yaratılacaktır. Sözleşme süresi 5 yıldır ve otomatik olarak 5 yıl daha yenilenebilecektir. Sözleşme koşullarına göre, sözleşmenin ilk döneminde 5.000'den fazla araç üretilmesi öngörülmektedir ancak nihai adetler pazardaki gelişmelere göre belirlenecektir. İlk üretimlerin Otokar tesislerindeki üretim hattı hazırlıklarının tamamlanmasını takiben 2021 yılı sonunda başlaması planlanmaktadır. Taraflar, projeye ilişkin yaklaşık 26 milyon Euro tutarında ortak yatırım yapacaktır.  IVECO ile yürütülen bu proje sürecinde rakiplerimizin bu bilgiye nihai anlaşma koşulları kesinleşmeden haberdar olması suretiyle Şirketimizin rekabet gücünün zedelenmemesi ve IVECO ile yürütülen görüşmelerdeki pazarlık gücümüzün olumsuz etkilenmemesi için Şirketimizin meşru haklarının korunması amacıyla, 27.12.2019 tarihli Ön Anlaşmanın (MoU- Memorandum of Understanding) kamuya açıklanması, Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ertelenmiştir. Erteleme kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 numaralı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından alınmıştır. Mevcut durumda erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması nedeniyle konuya ilişkin açıklama yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821565


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HATEK 10,12 42.393.026 % 19,91  
BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9592 7,9991 % 1,01  
Frank 6,2629 6,3006 % 0,65  
Riyal 1,6315 1,6397 % 0,39  
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Altın Gr. 326 326 -0,12  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,17 18,21 -0,46  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 -0,06  
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