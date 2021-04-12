***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.04.2021 18:14
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine
Risk Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926900
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|KENT
|372,90
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|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
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|TUREX
|15,97
|990.076
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|SONME
|40,50
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|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
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|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
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|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
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|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
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|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
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|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
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|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
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|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
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|Dolar
|8,1527
|8,1557
|% 0,01
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|Euro
|9,7142
|9,7331
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1719
|11,2279
|% 0,27
|
|Frank
|8,8082
|8,8613
|% 0,26
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|Riyal
|2,1681
|2,1789
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|1.732
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|Altın Gr.
|454
|455
|-2,77
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|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
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|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
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|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
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|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
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|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,44
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|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
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|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,37
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