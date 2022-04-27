***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2022 09:56
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine Risk Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Haydar Yenigün'ün getirilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin revize edilen çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır. 26.04.2022 tarihinde "Özel Durum Açıklamaları(Genel)" şablonundan yapılan açıklama, "Yönetim Kurulu Komiteleri" şablonu kullanılarak yeniden yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024148
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|6.136
|37,00
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|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
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|2.984
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|Çeyrek
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|1.492
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|Gümüş.Ons
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