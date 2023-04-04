***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine Risk Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Haydar Yenigün'ün getirilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131622BIST