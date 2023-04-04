***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.04.2023 18:13
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine Risk Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Haydar Yenigün'ün getirilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131622
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
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|Önceki Kapanış
|: 4.839
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4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0415
|Açılış
|: 19,6450
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|Önceki Kapanış
|: 19,5400
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19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1417
|Açılış
|: 21,4000
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|Önceki Kapanış
|: 21,2700
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21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 24,37
|Açılış
|: 1.249,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2189
|19,2236
|% 0,21
|
|Euro
|21,0487
|21,0766
|% 0,69
|
|Sterlin
|23,9498
|24,0699
|% 0,78
|
|Frank
|21,1329
|21,2602
|% 0,89
|
|Riyal
|5,1098
|5,1355
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|35,72
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.250
|24,86
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.466
|8.580
|179,00
|
|Yarım
|4.150
|4.198
|87,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE