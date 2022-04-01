***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 18:13
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. , 'DİLEMMA ' filminin satın alınıp pazarlanması amacıyla VOG REKLAM ve TANITIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ile görüşmeleri tamamlamış olup yayın haklarını satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015161
BIST
18:052.252
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
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|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
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|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
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|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
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|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
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|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
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|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
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|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
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|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
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|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
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|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
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|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
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|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
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|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
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|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
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|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
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|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
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|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
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|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
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|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6825
|14,6945
|% 0,16
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|Euro
|16,2081
|16,2215
|% -0,18
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|Sterlin
|19,1839
|19,2802
|% -0,20
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|Frank
|15,8046
|15,8998
|% -0,18
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|Riyal
|3,9038
|3,9234
|% 0,15
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-16,35
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|Altın Gr.
|907
|908
|-6,18
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|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
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|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
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|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
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|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
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|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,24
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|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
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|B. Petrol
|105
|105
|-0,09
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