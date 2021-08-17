***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.985.896.284 1.094.127.212 1.137.617.973 598.923.337Satışların Maliyeti16 -1.481.538.433 -968.508.918 -853.338.287 -526.554.154TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)504.357.851 125.618.294 284.279.686 72.369.183BRÜT KAR (ZARAR)504.357.851 125.618.294 284.279.686 72.369.183Genel Yönetim Giderleri-120.506.597 -88.179.881 -64.984.292 -49.833.144Pazarlama Giderleri-13.449.782 -10.557.946 -7.555.638 -6.167.740Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.385.769 -4.088.102 -2.322.990 -2.184.469Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 57.412.662 53.307.858 28.446.554 36.005.152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -61.969.902 -39.542.541 -24.360.155 -25.124.891ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)361.458.463 36.557.682 213.503.165 25.064.091Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 33.946.481 15.648.145 19.766.843 14.927.796Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -175.181 -15.375.432 -83.269 531.644FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)395.229.763 36.830.395 233.186.739 40.523.531Finansman Gelirleri18 91.800.142 39.745.022 39.992.088 20.122.468Finansman Giderleri18 -97.940.613 -69.818.536 -48.027.223 -38.887.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)389.089.292 6.756.881 225.151.604 21.758.503Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-98.825.927 -5.392.164 -67.173.888 -4.921.722Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -84.426.769 -18.760.248 -51.969.818 -7.291.063Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -14.399.158 13.368.084 -15.204.070 2.369.341SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781DÖNEM KARI (ZARARI)290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,25000000 0,00100000 0,13600000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI424.292.386 174.269.969Dönem Karı (Zararı)290.263.365 1.364.717Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)290.263.365 1.364.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler247.138.195 134.196.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler85.488.667 76.360.761Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.677.902 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 5.677.902 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.221.210 21.827.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.839.845 14.815.362Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 778.038 -21.121Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 12.603.327 7.033.052Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler19 -10.626.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.821.272 39.932.535Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-18 -19.495.183 -13.175.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 51.316.455 53.107.828Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20.723.133 -1.001.259Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-22.342.384 5.066.786Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -17.461.107 2.728.758Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -4.881.277 2.338.028Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 98.825.927 5.392.164Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -2.651.529 -2.288.778Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -2.651.529 -2.288.778Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -11.093.333İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.611.589 68.891.756Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-17 -63.025.426 7.537.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.168.651 -3.987.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.856.775 11.525.656Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.784.046 -16.858.287İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.487.021 4.793.075İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13.271.067 -21.651.362Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -108.937.782 27.264.632Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 4.160.181 24.140.747Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 105.972.865 41.910.083İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.918.952 15.657.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)102.053.913 26.252.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.915.425 6.582.323Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.803.760 -4.139.718İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)140.178 -572.940İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.943.938 -3.566.778Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)46.015.325 -15.957.704İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.692.463 -1.587.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.692.463 -1.587.985Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları532.789.971 204.452.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.207.677 -5.065.562Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -27.648.458Vergi İadeleri (Ödemeleri)-58.641.450 -25.117.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.266.931 -189.077.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.753.099 2.504.037Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.753.099 2.504.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -121.646.033 -191.581.290Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -121.646.033 -189.292.055Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.289.235Alınan Temettüler19 10.626.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.696.000 67.568.018İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-82.008.924İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.008.924Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri229.114.569 1.197.182.977Kredilerden Nakit Girişleri229.114.569 1.197.182.977Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-307.108.651 -1.001.908.881Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-127.108.651 -978.496.606İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-180.000.000 -23.412.275Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.265.158 -8.156.445Ödenen Faiz-55.191.690 -50.716.002Alınan Faiz20.754.930 13.175.293YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)198.329.455 52.760.734Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.346.264 -3.483.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.983.191 49.277.613DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 448.206.273 368.759.555DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 641.189.464 418.037.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 641.681.934 448.831.807Finansal Yatırımlar9 103.215.818 85.754.711Ticari Alacaklar4-5 982.357.641 926.136.800İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 55.640.913 18.472.262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar926.716.728 907.664.538Diğer Alacaklar9.231.994 12.242.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.487.020İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.744.974 12.242.448Türev Araçlar230.734Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar230.734Stoklar6 511.552.207 352.430.450Peşin Ödenmiş Giderler7 21.404.334 75.737.614İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 21.404.334 75.737.614Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar134.884Diğer Dönen Varlıklar446.594 8.220.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar446.594 8.220.187ARA TOPLAM2.270.121.256 1.909.488.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.270.121.256 1.909.488.901DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.710.791 2.988.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.710.791 2.988.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.677.754 29.954.268Maddi Duran Varlıklar8 1.873.154.380 1.835.124.391Kullanım Hakkı Varlıkları17.877.672 16.791.857Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 78.711.108 83.063.745Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 71.648.167 76.000.804Peşin Ödenmiş Giderler7 16.920.578 6.851.266İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 16.920.578 6.851.266Ertelenmiş Vergi Varlığı14 76.092.094 87.956.953Diğer Duran Varlıklar476.833 506.339İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar476.833 506.339TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.099.621.210 2.063.237.639TOPLAM VARLIKLAR4.369.742.466 3.972.726.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 691.336.408 707.265.009İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 691.336.408 707.265.009Banka Kredileri569.599.162 404.793.317İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları121.737.246 302.471.692Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 58.239.032 103.009.662İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 58.239.032 103.009.662Banka Kredileri53.040.491 94.759.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.198.541 8.250.423Ticari Borçlar4-5 712.561.909 606.589.044İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 139.551.548 135.632.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar573.010.361 470.956.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.251.139 9.335.715Diğer Borçlar16.595.295 19.972.102İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.482.484 3.342.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.112.811 16.629.796Türev Araçlar4.650.543Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar4.650.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 69.138.965 22.883.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)69.138.965 22.883.869Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 56.851.239 31.200.804Kısa Vadeli Karşılıklar31.341.467 49.358.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.100.000 15.300.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 24.241.467 34.058.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler579.245 6.197İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler579.245 6.197ARA TOPLAM1.652.894.699 1.554.271.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.652.894.699 1.554.271.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 17.321.256 19.055.021İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.321.256 19.055.021Banka Kredileri5.000.004Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.321.256 14.055.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 239.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 239.771Uzun Vadeli Karşılıklar138.062.701 117.008.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar131.795.383 106.291.720Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 6.267.318 10.717.072TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.383.957 136.303.584TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.808.278.656 1.690.575.335ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.561.463.810 2.282.151.205Ödenmiş Sermaye13 1.159.793.441 1.159.793.441Sermaye Düzeltme Farkları13 134.868.176 134.868.176Geri Alınmış Paylar (-)-6.935.220 -6.935.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)234.322 234.322Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-305.979.569 -407.972.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.757.843 -14.620.649Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.757.843 -14.620.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.757.843 -14.620.649Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.557.562 3.371.128Yabancı Para Çevrim Farkları2.557.562 3.371.128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 405.954.871 405.954.871Yasal Yedekler405.954.871 405.954.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları905.464.705 649.004.587Net Dönem Karı veya Zararı290.263.365 358.453.306TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.561.463.810 2.282.151.205TOPLAM KAYNAKLAR4.369.742.466 3.972.726.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.322 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.262.691 6.262.691 405.954.871 737.020.357 2.010.380.211 2.010.380.211Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -7.698.828 -2.483.600 -2.483.600 1.364.717 -8.817.711 -8.817.711Dönem Karı (Zararı)1.364.717 1.364.717 1.364.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -7.698.828 -2.483.600 -2.483.600 -10.182.428 -10.182.428Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi374.265.700 -463.761.540 45.546.377 -43.949.463 -43.949.463Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -509.965.946 -20.982.369 -20.982.369 3.779.091 3.779.091 405.954.871 751.818.741 1.364.717 1.919.929.824 1.919.929.824Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler101.993.188 -101.993.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 290.263.365 279.312.605 279.312.605Dönem Karı (Zararı)290.263.365 290.263.365 290.263.365Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 -10.950.760 -10.950.760Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -24.757.843 -24.757.843 2.557.562 2.557.562 405.954.871 905.464.705 290.263.365 2.561.463.810 2.561.463.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.137.194 -7.698.828 -10.137.194 -12.374.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.671.493 -9.623.535 -12.671.493 -15.468.158Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.534.299 1.924.707 2.534.299 3.093.632Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.534.299 1.924.707 2.534.299 3.093.632Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-813.566 -2.483.600 -201.456 1.645.071Yabancı Para Çevrim Farkları-813.566 -2.483.600 -201.456 1.645.071Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-813.566 -2.483.600 -201.456 1.645.071DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.950.760 -10.182.428 -10.338.650 -10.729.455TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)279.312.605 -8.817.711 147.639.066 6.107.326Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları279.312.605 -8.817.711 147.639.066 6.107.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958832BIST