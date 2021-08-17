***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 20:36
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.985.896.284 1.094.127.212 1.137.617.973 598.923.337
Satışların Maliyeti
16 -1.481.538.433 -968.508.918 -853.338.287 -526.554.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
504.357.851 125.618.294 284.279.686 72.369.183
BRÜT KAR (ZARAR)
504.357.851 125.618.294 284.279.686 72.369.183
Genel Yönetim Giderleri
-120.506.597 -88.179.881 -64.984.292 -49.833.144
Pazarlama Giderleri
-13.449.782 -10.557.946 -7.555.638 -6.167.740
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.385.769 -4.088.102 -2.322.990 -2.184.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 57.412.662 53.307.858 28.446.554 36.005.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -61.969.902 -39.542.541 -24.360.155 -25.124.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
361.458.463 36.557.682 213.503.165 25.064.091
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 33.946.481 15.648.145 19.766.843 14.927.796
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -175.181 -15.375.432 -83.269 531.644
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
395.229.763 36.830.395 233.186.739 40.523.531
Finansman Gelirleri
18 91.800.142 39.745.022 39.992.088 20.122.468
Finansman Giderleri
18 -97.940.613 -69.818.536 -48.027.223 -38.887.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
389.089.292 6.756.881 225.151.604 21.758.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-98.825.927 -5.392.164 -67.173.888 -4.921.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -84.426.769 -18.760.248 -51.969.818 -7.291.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -14.399.158 13.368.084 -15.204.070 2.369.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,25000000 0,00100000 0,13600000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
424.292.386 174.269.969
Dönem Karı (Zararı)
290.263.365 1.364.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
290.263.365 1.364.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
247.138.195 134.196.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.488.667 76.360.761
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.677.902 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.677.902 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.221.210 21.827.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.839.845 14.815.362
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 778.038 -21.121
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.603.327 7.033.052
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -10.626.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.821.272 39.932.535
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-18 -19.495.183 -13.175.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 51.316.455 53.107.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.723.133 -1.001.259
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.342.384 5.066.786
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -17.461.107 2.728.758
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.881.277 2.338.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 98.825.927 5.392.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.651.529 -2.288.778
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.651.529 -2.288.778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -11.093.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.611.589 68.891.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-17 -63.025.426 7.537.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.168.651 -3.987.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.856.775 11.525.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.784.046 -16.858.287
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.487.021 4.793.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.271.067 -21.651.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -108.937.782 27.264.632
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 4.160.181 24.140.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 105.972.865 41.910.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.918.952 15.657.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
102.053.913 26.252.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.915.425 6.582.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.803.760 -4.139.718
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
140.178 -572.940
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.943.938 -3.566.778
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
46.015.325 -15.957.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.692.463 -1.587.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.692.463 -1.587.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
532.789.971 204.452.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.207.677 -5.065.562
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -27.648.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-58.641.450 -25.117.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.266.931 -189.077.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.753.099 2.504.037
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.753.099 2.504.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -121.646.033 -191.581.290
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -121.646.033 -189.292.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.289.235
Alınan Temettüler
19 10.626.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.696.000 67.568.018
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-82.008.924
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.008.924
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.114.569 1.197.182.977
Kredilerden Nakit Girişleri
229.114.569 1.197.182.977
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-307.108.651 -1.001.908.881
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-127.108.651 -978.496.606
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-180.000.000 -23.412.275
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.265.158 -8.156.445
Ödenen Faiz
-55.191.690 -50.716.002
Alınan Faiz
20.754.930 13.175.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.329.455 52.760.734
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.346.264 -3.483.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.983.191 49.277.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 448.206.273 368.759.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 641.189.464 418.037.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 641.681.934 448.831.807
Finansal Yatırımlar
9 103.215.818 85.754.711
Ticari Alacaklar
4-5 982.357.641 926.136.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 55.640.913 18.472.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
926.716.728 907.664.538
Diğer Alacaklar
9.231.994 12.242.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.487.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.744.974 12.242.448
Türev Araçlar
230.734
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
230.734
Stoklar
6 511.552.207 352.430.450
Peşin Ödenmiş Giderler
7 21.404.334 75.737.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 21.404.334 75.737.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
134.884
Diğer Dönen Varlıklar
446.594 8.220.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
446.594 8.220.187
ARA TOPLAM
2.270.121.256 1.909.488.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.270.121.256 1.909.488.901
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6.710.791 2.988.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.710.791 2.988.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
29.677.754 29.954.268
Maddi Duran Varlıklar
8 1.873.154.380 1.835.124.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.877.672 16.791.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 78.711.108 83.063.745
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 71.648.167 76.000.804
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.920.578 6.851.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.920.578 6.851.266
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 76.092.094 87.956.953
Diğer Duran Varlıklar
476.833 506.339
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
476.833 506.339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.099.621.210 2.063.237.639
TOPLAM VARLIKLAR
4.369.742.466 3.972.726.540
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 691.336.408 707.265.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 691.336.408 707.265.009
Banka Kredileri
569.599.162 404.793.317
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
121.737.246 302.471.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 58.239.032 103.009.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 58.239.032 103.009.662
Banka Kredileri
53.040.491 94.759.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.198.541 8.250.423
Ticari Borçlar
4-5 712.561.909 606.589.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 139.551.548 135.632.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
573.010.361 470.956.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.251.139 9.335.715
Diğer Borçlar
16.595.295 19.972.102
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.482.484 3.342.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.112.811 16.629.796
Türev Araçlar
4.650.543
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
4.650.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 69.138.965 22.883.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
69.138.965 22.883.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 56.851.239 31.200.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.341.467 49.358.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.100.000 15.300.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 24.241.467 34.058.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
579.245 6.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
579.245 6.197
ARA TOPLAM
1.652.894.699 1.554.271.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.652.894.699 1.554.271.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 17.321.256 19.055.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.321.256 19.055.021
Banka Kredileri
5.000.004
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.321.256 14.055.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 239.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 239.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
138.062.701 117.008.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
131.795.383 106.291.720
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 6.267.318 10.717.072
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.383.957 136.303.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.808.278.656 1.690.575.335
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.561.463.810 2.282.151.205
Ödenmiş Sermaye
13 1.159.793.441 1.159.793.441
Sermaye Düzeltme Farkları
13 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 -6.935.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.322 234.322
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-305.979.569 -407.972.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.757.843 -14.620.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.757.843 -14.620.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.757.843 -14.620.649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.557.562 3.371.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.557.562 3.371.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Yasal Yedekler
405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
905.464.705 649.004.587
Net Dönem Karı veya Zararı
290.263.365 358.453.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.561.463.810 2.282.151.205
TOPLAM KAYNAKLAR
4.369.742.466 3.972.726.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.322 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.262.691 6.262.691 405.954.871 737.020.357 2.010.380.211 2.010.380.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.698.828 -7.698.828 -2.483.600 -2.483.600 1.364.717 -8.817.711 -8.817.711
Dönem Karı (Zararı)
1.364.717 1.364.717 1.364.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.698.828 -7.698.828 -2.483.600 -2.483.600 -10.182.428 -10.182.428
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
374.265.700 -463.761.540 45.546.377 -43.949.463 -43.949.463
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -509.965.946 -20.982.369 -20.982.369 3.779.091 3.779.091 405.954.871 751.818.741 1.364.717 1.919.929.824 1.919.929.824
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
101.993.188 -101.993.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 290.263.365 279.312.605 279.312.605
Dönem Karı (Zararı)
290.263.365 290.263.365 290.263.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 -10.950.760 -10.950.760
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -24.757.843 -24.757.843 2.557.562 2.557.562 405.954.871 905.464.705 290.263.365 2.561.463.810 2.561.463.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
290.263.365 1.364.717 157.977.716 16.836.781
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.137.194 -7.698.828 -10.137.194 -12.374.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.671.493 -9.623.535 -12.671.493 -15.468.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.534.299 1.924.707 2.534.299 3.093.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.534.299 1.924.707 2.534.299 3.093.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-813.566 -2.483.600 -201.456 1.645.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
-813.566 -2.483.600 -201.456 1.645.071
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-813.566 -2.483.600 -201.456 1.645.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.950.760 -10.182.428 -10.338.650 -10.729.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.312.605 -8.817.711 147.639.066 6.107.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
279.312.605 -8.817.711 147.639.066 6.107.326
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958832
BIST