***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2 17 170.861.129 57.412.662 95.487.274 28.446.554Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -125.741.711 -60.162.057 -60.581.387 -23.451.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.146.908.419 361.458.463 890.768.968 213.503.165Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 28.145.176 33.946.481 792.077 19.766.843Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -6.037.202 -175.181 -30.398.985 -83.269FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.169.016.393 395.229.763 861.162.060 233.186.739Finansman Gelirleri18 26.926.049 91.800.142 14.937.269 39.992.088Finansman Giderleri18 -116.372.903 -97.940.613 -71.768.572 -48.027.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.079.569.539 389.089.292 804.330.757 225.151.604Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-196.930.323 -98.825.927 -144.096.846 -67.173.888Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -229.247.353 -84.426.769 -173.473.994 -51.969.818Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 32.317.030 -14.399.158 29.377.148 -15.204.070SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716DÖNEM KARI (ZARARI)882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,76000000 0,25000000 0,57000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.429.648 424.292.386Dönem Karı (Zararı)882.639.216 290.263.365Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)882.639.216 290.263.365Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler457.589.849 247.138.195Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler116.803.695 85.488.667Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.121.342 5.677.902Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.121.342 5.677.902Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler88.901.024 40.221.210Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler68.285.210 26.839.845Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.769.773 778.038Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 15.846.041 12.603.327Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler19 -25.559.845 -10.626.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler61.668.938 31.821.272Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-18 -12.044.309 -19.495.183Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 73.713.247 51.316.455Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.078.620 20.723.133Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.858.650 -22.342.384Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 5.858.650 -17.461.107Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -4.881.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 196.930.323 98.825.927Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -1.212.898 -2.651.529Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.212.898 -2.651.529İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.108.636.535 -4.611.589Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-702.967.137 -63.025.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -71.534.500 -37.168.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-631.432.637 -25.856.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.303.617 10.784.046İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.647.229 -2.487.021İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.950.846 13.271.067Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -715.800.243 -108.937.782Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -22.043.007 4.160.181Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 279.027.353 105.972.865İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)149.595.803 3.918.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)129.431.550 102.053.913Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.458.501 6.915.425Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.274.912 -2.803.760İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)288.602 140.178İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.986.310 -2.943.938Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 64.543.062 46.015.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.173.641 -3.692.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.173.641 -3.692.463Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları231.592.530 532.789.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-38.643.351 -22.207.677Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -18.235.563 -27.648.458Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -117.283.968 -58.641.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-260.626.136 -108.266.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.494.957 2.753.099Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.494.957 2.753.099Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -287.680.938 -121.646.033Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -287.655.284 -121.646.033Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.654Alınan Temettüler19 25.559.845 10.626.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI678.067.301 -117.696.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.627.101.563 229.114.569Kredilerden Nakit Girişleri1.627.101.563 229.114.569Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-876.481.485 -307.108.651Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-876.481.485 -127.108.651İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-180.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.592.148 -5.265.158Ödenen Faiz-73.939.967 -55.191.690Alınan Faiz12.979.338 20.754.930YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)474.870.813 198.329.455Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-17.627.021 -5.346.264NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)457.243.792 192.983.191DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 314.635.832 448.206.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 771.879.624 641.189.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 772.081.362 314.816.289Finansal Yatırımlar9 155.886.337 161.744.987Ticari Alacaklar4-5 1.946.515.873 1.245.626.388İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 201.231.929 129.697.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.745.283.944 1.115.928.959Diğer Alacaklar10.464.713 19.066.575İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.947.257 14.594.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.517.456 4.472.089Stoklar6 1.485.193.236 769.392.993Peşin Ödenmiş Giderler7 86.087.719 67.064.289İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler86.087.719 67.064.289Diğer Dönen Varlıklar60.616.880 21.711.402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar60.616.880 21.711.402ARA TOPLAM4.516.846.120 2.599.422.923Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.264.346 1.264.346TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.518.110.466 2.600.687.269DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.912.050 4.980.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.912.050 4.980.297Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.694.832 17.694.832Maddi Duran Varlıklar8 2.175.211.407 2.000.700.068Kullanım Hakkı Varlıkları19.393.613 24.688.677Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.831.097 75.530.078Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 61.768.156 68.467.137Peşin Ödenmiş Giderler7 67.358.380 37.873.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler67.358.380 37.873.147Ertelenmiş Vergi Varlığı14 152.642.620 111.336.537Diğer Duran Varlıklar2.037.886 2.143.284İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar2.037.886 2.143.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.507.081.885 2.274.946.920TOPLAM VARLIKLAR7.025.192.351 4.875.634.189KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 896.945.539 132.944.958İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 896.945.539 132.944.958Banka Kredileri794.318.361 124.276.649İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7.218.431 8.668.309Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar95.408.747Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 5.377.493 12.888.532İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.377.493 12.888.532Banka Kredileri5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.377.493 7.888.532Ticari Borçlar4-5 1.293.204.512 1.014.177.159İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 324.569.475 174.973.672İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar968.635.037 839.203.487Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24.792.015 16.333.514Diğer Borçlar30.951.778 21.894.351İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.974.500 3.685.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.977.278 18.208.453Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 123.030.904 57.144.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)123.030.904 57.144.473Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 181.695.297 69.731.912Kısa Vadeli Karşılıklar63.106.405 61.076.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.799.663 27.450.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 35.306.742 33.626.491Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler304.431 86.946İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler304.431 86.946ARA TOPLAM2.619.408.374 1.386.278.336TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.619.408.374 1.386.278.336UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 319.244.018 321.197.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar319.244.018 321.197.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.244.018 21.197.169İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları300.000.000 300.000.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.686.739 4.030.108İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.686.739 4.030.108Uzun Vadeli Karşılıklar261.144.844 186.207.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar254.186.133 179.948.672Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 6.958.711 6.258.711TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER583.075.601 511.434.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.202.483.975 1.897.712.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.822.708.376 2.977.921.193Ödenmiş Sermaye13 1.159.793.441 1.159.793.441Sermaye Düzeltme Farkları13 134.868.176 134.868.176Geri Alınmış Paylar (-)-6.935.220 -6.935.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)234.322 234.322Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-203.986.379 -305.979.569Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.661.390 -44.705.178Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.661.390 -44.705.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.661.390 -44.705.178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.164.542 4.060.363Yabancı Para Çevrim Farkları2.164.542 4.060.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 405.954.871 405.954.871Yasal Yedekler405.954.871 405.954.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.528.636.797 905.464.705Net Dönem Karı veya Zararı882.639.216 725.165.282TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.822.708.376 2.977.921.193TOPLAM KAYNAKLAR7.025.192.351 4.875.634.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler101.993.188 -101.993.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.137.194 -10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 290.263.365 279.312.605 279.312.605Dönem Karı (Zararı)290.263.365 290.263.365 290.263.365Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.137.194 -10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 -10.950.760 -10.950.760Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -24.757.843 -24.757.843 -24.757.843 2.557.562 2.557.562 405.954.871 905.464.705 290.263.365 2.561.463.810 2.561.463.810Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -44.705.178 -44.705.178 -44.705.178 4.060.363 4.060.363 405.954.871 1.630.629.988 2.977.921.193 2.977.921.193Transferler101.993.190 -101.993.190-35.956.212 -35.956.212 -35.956.212 -1.895.821 -1.895.821 882.639.216 844.787.183 844.787.183Dönem Karı (Zararı)882.639.216 882.639.216 882.639.216Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.956.212 -35.956.212 -35.956.212 -1.895.821 -1.895.821 -37.852.033 -37.852.033Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -203.986.379 -80.661.390 -80.661.390 -80.661.390 2.164.542 2.164.542 405.954.871 1.528.636.797 882.639.216 3.822.708.376 3.822.708.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.956.212 -10.137.194 -35.956.212 -10.137.194Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.945.265 -12.671.493 -44.945.265 -12.671.493Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.989.053 2.534.299 8.989.053 2.534.299Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 8.989.053 2.534.299 8.989.053 2.534.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.895.821 -813.566 -337.756 -201.456Yabancı Para Çevrim Farkları-1.895.821 -813.566 -337.756 -201.456Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.895.821 -813.566 -337.756 -201.456DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.852.033 -10.950.760 -36.293.968 -10.338.650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)844.787.183 279.312.605 623.939.943 147.639.066Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları844.787.183 279.312.605 623.939.943 147.639.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057333BIST