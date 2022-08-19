***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:45
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2 17 170.861.129 57.412.662 95.487.274 28.446.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -125.741.711 -60.162.057 -60.581.387 -23.451.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.146.908.419 361.458.463 890.768.968 213.503.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 28.145.176 33.946.481 792.077 19.766.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -6.037.202 -175.181 -30.398.985 -83.269
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.169.016.393 395.229.763 861.162.060 233.186.739
Finansman Gelirleri
18 26.926.049 91.800.142 14.937.269 39.992.088
Finansman Giderleri
18 -116.372.903 -97.940.613 -71.768.572 -48.027.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.079.569.539 389.089.292 804.330.757 225.151.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-196.930.323 -98.825.927 -144.096.846 -67.173.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -229.247.353 -84.426.769 -173.473.994 -51.969.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 32.317.030 -14.399.158 29.377.148 -15.204.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,76000000 0,25000000 0,57000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.429.648 424.292.386
Dönem Karı (Zararı)
882.639.216 290.263.365
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
882.639.216 290.263.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
457.589.849 247.138.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.803.695 85.488.667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.121.342 5.677.902
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.121.342 5.677.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.901.024 40.221.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.285.210 26.839.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.769.773 778.038
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.846.041 12.603.327
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -25.559.845 -10.626.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.668.938 31.821.272
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-18 -12.044.309 -19.495.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 73.713.247 51.316.455
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.078.620 20.723.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.858.650 -22.342.384
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 5.858.650 -17.461.107
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.881.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 196.930.323 98.825.927
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.212.898 -2.651.529
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.212.898 -2.651.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.108.636.535 -4.611.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-702.967.137 -63.025.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -71.534.500 -37.168.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-631.432.637 -25.856.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.303.617 10.784.046
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.647.229 -2.487.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.950.846 13.271.067
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -715.800.243 -108.937.782
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -22.043.007 4.160.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 279.027.353 105.972.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
149.595.803 3.918.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.431.550 102.053.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.458.501 6.915.425
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.274.912 -2.803.760
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
288.602 140.178
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.986.310 -2.943.938
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 64.543.062 46.015.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.173.641 -3.692.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.173.641 -3.692.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
231.592.530 532.789.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.643.351 -22.207.677
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -18.235.563 -27.648.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -117.283.968 -58.641.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-260.626.136 -108.266.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.494.957 2.753.099
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.494.957 2.753.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -287.680.938 -121.646.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -287.655.284 -121.646.033
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.654
Alınan Temettüler
19 25.559.845 10.626.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
678.067.301 -117.696.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.627.101.563 229.114.569
Kredilerden Nakit Girişleri
1.627.101.563 229.114.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-876.481.485 -307.108.651
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-876.481.485 -127.108.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-180.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.592.148 -5.265.158
Ödenen Faiz
-73.939.967 -55.191.690
Alınan Faiz
12.979.338 20.754.930
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.870.813 198.329.455
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.627.021 -5.346.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
457.243.792 192.983.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 314.635.832 448.206.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 771.879.624 641.189.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 772.081.362 314.816.289
Finansal Yatırımlar
9 155.886.337 161.744.987
Ticari Alacaklar
4-5 1.946.515.873 1.245.626.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 201.231.929 129.697.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.745.283.944 1.115.928.959
Diğer Alacaklar
10.464.713 19.066.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.947.257 14.594.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.517.456 4.472.089
Stoklar
6 1.485.193.236 769.392.993
Peşin Ödenmiş Giderler
7 86.087.719 67.064.289
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.087.719 67.064.289
Diğer Dönen Varlıklar
60.616.880 21.711.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
60.616.880 21.711.402
ARA TOPLAM
4.516.846.120 2.599.422.923
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.264.346 1.264.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.518.110.466 2.600.687.269
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.912.050 4.980.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.912.050 4.980.297
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.694.832 17.694.832
Maddi Duran Varlıklar
8 2.175.211.407 2.000.700.068
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.393.613 24.688.677
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.831.097 75.530.078
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 61.768.156 68.467.137
Peşin Ödenmiş Giderler
7 67.358.380 37.873.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
67.358.380 37.873.147
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 152.642.620 111.336.537
Diğer Duran Varlıklar
2.037.886 2.143.284
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
2.037.886 2.143.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.507.081.885 2.274.946.920
TOPLAM VARLIKLAR
7.025.192.351 4.875.634.189
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 896.945.539 132.944.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 896.945.539 132.944.958
Banka Kredileri
794.318.361 124.276.649
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7.218.431 8.668.309
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
95.408.747
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 5.377.493 12.888.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.377.493 12.888.532
Banka Kredileri
5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.377.493 7.888.532
Ticari Borçlar
4-5 1.293.204.512 1.014.177.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 324.569.475 174.973.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
968.635.037 839.203.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.792.015 16.333.514
Diğer Borçlar
30.951.778 21.894.351
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.974.500 3.685.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.977.278 18.208.453
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 123.030.904 57.144.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.030.904 57.144.473
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 181.695.297 69.731.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.106.405 61.076.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.799.663 27.450.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 35.306.742 33.626.491
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
304.431 86.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
304.431 86.946
ARA TOPLAM
2.619.408.374 1.386.278.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.619.408.374 1.386.278.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 319.244.018 321.197.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
319.244.018 321.197.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.244.018 21.197.169
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
300.000.000 300.000.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.686.739 4.030.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.686.739 4.030.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
261.144.844 186.207.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
254.186.133 179.948.672
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 6.958.711 6.258.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
583.075.601 511.434.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.202.483.975 1.897.712.996
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.822.708.376 2.977.921.193
Ödenmiş Sermaye
13 1.159.793.441 1.159.793.441
Sermaye Düzeltme Farkları
13 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 -6.935.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.322 234.322
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-203.986.379 -305.979.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.661.390 -44.705.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.661.390 -44.705.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.661.390 -44.705.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.164.542 4.060.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.164.542 4.060.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Yasal Yedekler
405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.528.636.797 905.464.705
Net Dönem Karı veya Zararı
882.639.216 725.165.282
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.822.708.376 2.977.921.193
TOPLAM KAYNAKLAR
7.025.192.351 4.875.634.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
101.993.188 -101.993.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.137.194 -10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 290.263.365 279.312.605 279.312.605
Dönem Karı (Zararı)
290.263.365 290.263.365 290.263.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.137.194 -10.137.194 -10.137.194 -813.566 -813.566 -10.950.760 -10.950.760
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -24.757.843 -24.757.843 -24.757.843 2.557.562 2.557.562 405.954.871 905.464.705 290.263.365 2.561.463.810 2.561.463.810
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -44.705.178 -44.705.178 -44.705.178 4.060.363 4.060.363 405.954.871 1.630.629.988 2.977.921.193 2.977.921.193
Transferler
101.993.190 -101.993.190
-35.956.212 -35.956.212 -35.956.212 -1.895.821 -1.895.821 882.639.216 844.787.183 844.787.183
Dönem Karı (Zararı)
882.639.216 882.639.216 882.639.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.956.212 -35.956.212 -35.956.212 -1.895.821 -1.895.821 -37.852.033 -37.852.033
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -203.986.379 -80.661.390 -80.661.390 -80.661.390 2.164.542 2.164.542 405.954.871 1.528.636.797 882.639.216 3.822.708.376 3.822.708.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
882.639.216 290.263.365 660.233.911 157.977.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.956.212 -10.137.194 -35.956.212 -10.137.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.945.265 -12.671.493 -44.945.265 -12.671.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.989.053 2.534.299 8.989.053 2.534.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 8.989.053 2.534.299 8.989.053 2.534.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.895.821 -813.566 -337.756 -201.456
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.895.821 -813.566 -337.756 -201.456
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.895.821 -813.566 -337.756 -201.456
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.852.033 -10.950.760 -36.293.968 -10.338.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
844.787.183 279.312.605 623.939.943 147.639.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
844.787.183 279.312.605 623.939.943 147.639.066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057333
BIST