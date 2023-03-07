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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

07.03.2023 23:19
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2023 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Grup Şirketimiz OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.
 Raporun sonuç kısmı  
 " 2022 yılında Grup Şirketimiz OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, elektrik alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması, dolayısıyla 2023 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir. " şeklindedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121381


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Yarım 3.664 3.708 -3,00  
Çeyrek 1.832 1.854 -1,00  
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Gümüş Gr. 12,12 12,14 -0,09  
B. Petrol 83,56 83,56 0,27  
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