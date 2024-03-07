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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.03.2024 23:51
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz' un almış olduğu karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 29 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Kazım YETİŞ, Sn. Sezai Afif ENSARİ ve Sn. Abdurrahman ÇELİKER 'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256625


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