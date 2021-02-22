***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 40.000 787.750 8,77 2,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 95.000 981.600 10,94 2,81Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 55.000 811.800 9,05 2,32Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 15.000 722.125 8,05 2,07ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 50.000 615.000 6,85 1,76HaberleşmeHaberleşme 100.000 1.274.000 14,2 3,64DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 380.000,04 2.514.850,11 28,02 7,19Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 115.001,71 1.267.812,89 14,13 3,62Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.054.122,6 5,54 3,01Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.757.447,28 14,49 7,88Tahvil TRSDEVA42219 800.000 803.135,52 4,22 2,3Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.459.296,44 7,67 4,17Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.530.286,95 8,04 4,37Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.072,84 0,32 0,17Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.332.984,38 7 3,81Tahvil TRSMGTI22115 300.000 314.461,74 1,65 0,9Tahvil TRSMGTI72110 500.000 512.693,6 2,69 1,47Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.328,99 0,92 0,5Tahvil TRSPLDG12315 500.000 506.408,75 2,66 1,45Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.460.672,15 7,67 4,18Tahvil TRSTISB72712 200.000 202.170,44 1,06 0,58Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.613,68 1,61 0,88Tahvil TRSVSTL72110 600.000 616.641,24 3,24 1,76Tahvil TRSVSTL72227 450.000 464.406,21 2,44 1,33Tahvil TRSYDAT32212 500.000 521.758,5 2,74 1,49Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 488.148,2 2,56 1,4Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 145.821,32 0,77 0,42Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 149.543,23 0,79 0,43Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 468.309,25 2,46 1,34Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 991.141,2 5,21 2,83Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 956.205,4 5,02 2,73Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 475.589,05 2,5 1,36Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 826.427,76 4,34 2,36Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 453.998,6 2,39 1,3ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300221 75 1.622,5 1.216.875 100 3,48GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 213.000 213.297,62 3,58 0,61Ters Repo TRT210721T11 773.265 2.002.786,3 33,62 5,73Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 529.151,31 8,88 1,51Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.042.091,52 17,49 2,98Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.415.524,29 23,76 4,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 754.997,1 12,67 2,16VIOP Nakit Teminat 1.072.147,24 1.072.147,24 100 3,06GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.039.618,69İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.039.618,69 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER16.249,62 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar16.249,62 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)301.925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar301.000 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)151.616,74 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-527.299,53 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-322.250 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-38.141,57 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-33.682,19 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-133.225,77 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.982.111,2Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7491İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.02.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911320BIST