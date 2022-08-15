***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 43.500 1.563.850 4,25 2,93İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 245.100 0,67 0,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 207.000 4.017.200 10,91 7,53Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 168.000 etal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 143.300 2.051.670 5,57 3,85Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 818.600 3.511.000 9,54 6,58İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 170.000 1.997.600 5,43 3,75DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.230.000,35 8.674.002,09 23,57 16,25Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 130.000 3.650.200 9,92 6,84Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 4.101.063,62 11,14 7,68Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 142.900 2.539.333 6,9 4,76Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 75.000 1.842.000 5 3,45DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 286.014,2 8,28 0,54Tahvil TRSMGTI62319 440.000 449.822,21 13,02 0,84Tahvil TRSORFNK2219 670.000 676.489,22 19,58 1,27Tahvil TRSPLDG12315 500.000 501.120 14,51 0,94Tahvil TRSTISB72712 200.000 218.818,2 6,33 0,41Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.338,07 8,95 0,58Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.012.915,5 29,32 1,9Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 10,41 104.100 0,47 0,2Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 186 15,57 289.602 1,3 0,54Kısa Pozisyonlar F_EREGL0922 100 29,35 293.500 1,32 0,55Kısa Pozisyonlar F_GARAN0822 300 17,97 539.100 2,42 1,01Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0922 1.000 6,26 626.000 2,81 1,17Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.429 18,08 2.583.632 11,6 4,84Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 48 7,58 36.384 0,16 0,07Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0822 250 41,73 1.043.250 4,68 1,95Kısa Pozisyonlar F_KRDMD0822 980 11,08 1.085.840 4,87 2,03Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 8.000 4,11 3.288.000 14,76 6,16Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 9,93 993.000 4,46 1,86Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0922 200 24,5 490.000 2,2 0,92Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 800 24,5 1.960.000 8,8 3,67Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0822 5.000 2,66 1.330.000 5,97 2,49Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 13.500 3,52 4.752.000 21,33 8,9Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0922 35 304,56 1.065.960 4,79 2Kısa Pozisyonlar F_ULKER0922 150 17,03 255.450 1,15 0,48Kısa Pozisyonlar F_VESTL0822 155 28,08 435.240 1,95 0,82Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 2.000 5,52 1.104.000 4,96 2,07GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 1.697.000 1.699.078,24 29,4 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 657.970,04 11,38 1,23Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 986.551,25 17,07 1,85Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.436.182,68 42,15 4,56VIOP Nakit Teminat 5.381.724,39 5.381.724,39 100 10,08GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.422.762,7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.422.762,7 % 100 % 96,35445315B. HAZIR DEĞERLER14.819,3 % 100 % 0,02776797a) Kasab) Bankalar14.819,3 % 100 % 0,02776797c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.189.996,5 % 100 % 5,97732117a) Takastan Alacaklar3.189.996,5 % 100 % 5,97732117b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)153.653,88 % 100 % 0,2879121D. BORÇLAR (-)-1.412.902,2 % 100 -% 2,64745439a) Takasa Borçlar-723.487,4 -% 51,2057664 -% 1,35564931b) Yönetim Ücreti-38.439,05 -% 2,72057401 -% 0,07202596c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,59703779 -% 0,0158063ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-642.540,19 -% 45,47662181 -% 1,20397282NET VARLIK DEĞERİ53.368.330,18Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,6684İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.08.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055373BIST