***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.08.2022 12:05
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 43.500 1.563.850 4,25 2,93
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 245.100 0,67 0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 207.000 4.017.200 10,91 7,53
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 168.000 etal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 143.300 2.051.670 5,57 3,85
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 818.600 3.511.000 9,54 6,58
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 170.000 1.997.600 5,43 3,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.230.000,35 8.674.002,09 23,57 16,25
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 130.000 3.650.200 9,92 6,84
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 159.574,46 4.101.063,62 11,14 7,68
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 142.900 2.539.333 6,9 4,76
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 75.000 1.842.000 5 3,45
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 286.014,2 8,28 0,54
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 449.822,21 13,02 0,84
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 676.489,22 19,58 1,27
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 501.120 14,51 0,94
Tahvil TRSTISB72712 200.000 218.818,2 6,33 0,41
Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.338,07 8,95 0,58
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.012.915,5 29,32 1,9
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 10,41 104.100 0,47 0,2
Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 186 15,57 289.602 1,3 0,54
Kısa Pozisyonlar F_EREGL0922 100 29,35 293.500 1,32 0,55
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0822 300 17,97 539.100 2,42 1,01
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0922 1.000 6,26 626.000 2,81 1,17
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.429 18,08 2.583.632 11,6 4,84
Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 48 7,58 36.384 0,16 0,07
Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0822 250 41,73 1.043.250 4,68 1,95
Kısa Pozisyonlar F_KRDMD0822 980 11,08 1.085.840 4,87 2,03
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 8.000 4,11 3.288.000 14,76 6,16
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 9,93 993.000 4,46 1,86
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0922 200 24,5 490.000 2,2 0,92
Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 800 24,5 1.960.000 8,8 3,67
Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0822 5.000 2,66 1.330.000 5,97 2,49
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 13.500 3,52 4.752.000 21,33 8,9
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0922 35 304,56 1.065.960 4,79 2
Kısa Pozisyonlar F_ULKER0922 150 17,03 255.450 1,15 0,48
Kısa Pozisyonlar F_VESTL0822 155 28,08 435.240 1,95 0,82
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 2.000 5,52 1.104.000 4,96 2,07
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.697.000 1.699.078,24 29,4 3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 657.970,04 11,38 1,23
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 986.551,25 17,07 1,85
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.436.182,68 42,15 4,56
VIOP Nakit Teminat 5.381.724,39 5.381.724,39 100 10,08
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.422.762,7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.422.762,7 % 100 % 96,35445315
B. HAZIR DEĞERLER
14.819,3 % 100 % 0,02776797
a) Kasa
0
b) Bankalar
14.819,3 % 100 % 0,02776797
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
3.189.996,5 % 100 % 5,97732117
a) Takastan Alacaklar
3.189.996,5 % 100 % 5,97732117
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
153.653,88 % 100 % 0,2879121
D. BORÇLAR (-)
-1.412.902,2 % 100 -% 2,64745439
a) Takasa Borçlar
-723.487,4 -% 51,2057664 -% 1,35564931
b) Yönetim Ücreti
-38.439,05 -% 2,72057401 -% 0,07202596
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,59703779 -% 0,0158063
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-642.540,19 -% 45,47662181 -% 1,20397282
NET VARLIK DEĞERİ
53.368.330,18
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,6684
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
12.08.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055373
BIST