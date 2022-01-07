***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı başvuru sonucu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/11/2021 tarih ve 2021/08 sayılı toplantısında alınan karar kapsamındaŞirketimiz 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinin tadil edilmesi konularında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır.Bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990206BIST