***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2020 09:34
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.569583 TL dir. 07.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873876
BIST
10:511.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.099
10:517,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4771
En Düşük
7,4364
10:518,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8370
En Düşük
8,7918
10:51464,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 464,06
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DITAS
|36,30
|3.260.406
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.293.228
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|4.139.674
|% -9,99
|
|LUKSK
|26,86
|5.363.738
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|GSRAY
|4,31
|296.935.544
|% 8,84
|
|FENER
|44,76
|227.879.592
|% 9,92
|
|TSPOR
|6,34
|201.416.341
|% 7,09
|
|BJKAS
|3,94
|145.940.690
|% 7,65
|
|THYAO
|10,85
|142.230.896
|% 0,84
|
|GSRAY
|4,31
|296.935.544
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,84
|110.720.414
|% 1,10
|
|BJKAS
|3,94
|145.940.690
|% 7,65
|
|YGYO
|0,92
|33.539.579
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,34
|201.416.341
|% 7,09
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4735
|7,4760
|% 0,29
|
|Euro
|8,8298
|8,8341
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7795
|9,8285
|% -0,02
|
|Frank
|8,1102
|8,1591
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% 0,27
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,29
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
11:01XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 215.00 milyon TL de
-
11:00HATEK
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 603 adet işlem
-
10:59KLGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 277, 103 adet işlem
-
10:58GOLTS
Yüzde 5.30 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 121 adet işlem
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, SODA, KOZAL