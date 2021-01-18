***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 10:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.01.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.735576 TL dir. 15.01.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10.28 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.01.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902969
BIST
11:051.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
11:057,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
11:059,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
11:05443,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,65
|Açılış
|: 443,46
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ACSEL
|20,46
|11.680.302
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|17.207.957
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.659.514
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|YESIL
|202,60
|42.964.006
|% 9,99
|
|KUTPO
|47,22
|86.052.431
|% -5,65
|
|TDGYO
|9,01
|4.135.400
|% -5,06
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|MSGYO
|5,44
|7.102.573
|% -4,23
|
|IZFAS
|6,14
|651.298
|% -4,06
|
|KOZAL
|119,20
|694.030.618
|% 2,67
|
|KRDMD
|6,79
|441.060.516
|% 2,72
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|GARAN
|9,98
|378.712.821
|% -0,40
|
|SISE
|7,74
|350.613.090
|% -1,02
|
|TSKB
|1,88
|217.929.748
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|SKBNK
|1,59
|136.613.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|199.156.376
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,43
|111.780.406
|% 3,62
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5127
|7,5169
|% 0,78
|
|Euro
|9,0714
|9,0831
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,1593
|10,2103
|% 0,58
|
|Frank
|8,3975
|8,4481
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9976
|2,0076
|% 0,77
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|7,87
|
|Altın Gr.
|445
|445
|7,36
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,14
|
|B. Petrol
|54,87
|54,87
|-0,23
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.41 ) 1, 647
-
11:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, DOHOL
-
11:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, KOZAL
-
11:19XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 7, 010.00 milyon TL de
-
11:18KUTPO
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 410 adet işlem