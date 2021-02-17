***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 11:31
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimma fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.02.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910295
BIST
14:191.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:197,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:198,4571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:19403,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,57
|Açılış
|: 403,16
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ATEKS
|59,95
|14.787.316
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.030.343
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.609.999
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|340.727.452
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|46.743.743
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|293,60
|116.680.600
|% -6,56
|
|HALKB
|5,77
|1.465.407.374
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,66
|1.405.946.261
|% 6,64
|
|SASA
|42,78
|1.288.572.084
|% 3,89
|
|KOZAL
|146,30
|1.153.794.736
|% 1,04
|
|GARAN
|9,70
|963.297.375
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,53
|597.511.095
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,66
|1.405.946.261
|% 6,64
|
|HALKB
|5,77
|1.465.407.374
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|496.835.917
|% 0,00
|
|KARSN
|5,07
|686.457.567
|% 3,26
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0049
|7,0073
|% 0,20
|
|Euro
|8,4548
|8,4589
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,6871
|9,7357
|% -0,07
|
|Frank
|7,7988
|7,8458
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8623
|1,8717
|% 0,22
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,40
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,98
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,35
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,62
|