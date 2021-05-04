***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 09:24
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.682836 TL dir. 03.05.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.99 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.05.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934304
BIST
10:221.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:228,3156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:2210,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0186
En Düşük
9,9291
10:22477,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,89
|Açılış
|: 477,51
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,71
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:20
|DITAS
|15,29
|1.105.314
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.116.244
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.930.547
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,24
|129.938
|% -38,92
|
|VAKFN
|21,30
|3.382.142
|% -9,97
|
|VERTU
|28,40
|17.794.287
|% -5,96
|
|BAYRK
|11,42
|4.732.598
|% -5,85
|
|GLBMD
|6,72
|2.603.346
|% -4,27
|
|THYAO
|12,71
|349.214.291
|% -1,63
|
|EREGL
|19,17
|156.924.099
|% 1,11
|
|GARAN
|7,36
|147.326.850
|% -0,14
|
|KOZAL
|116,30
|131.303.139
|% 0,43
|
|PETKM
|6,85
|108.927.203
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,11
|83.702.474
|% -0,47
|
|THYAO
|12,71
|349.214.291
|% -1,63
|
|PEKGY
|1,38
|28.268.407
|% 4,55
|
|GARAN
|7,36
|147.326.850
|% -0,14
|
|TSKB
|1,27
|22.499.948
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3104
|8,3173
|% 0,85
|
|Euro
|9,9902
|9,9993
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4861
|11,5437
|% 0,41
|
|Frank
|9,0479
|9,1024
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2093
|2,2204
|% 0,74
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,97
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,03
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, THYAO
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, PETKM
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 16 kaybederek (% -0.18 ) 1, 224
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, EMNIS, EKIZ, MEPET, MRSHL, DITAS
-
10:34
ETILR, MRSHL, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında