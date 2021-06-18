***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 10:04
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTizin 17.06.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.746963 TL dir. 17.06.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.62 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 17.06.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942985
BIST
14:251.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,63
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:258,7143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:2510,3829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:25501,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,71
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,93
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:25
|IDGYO
|6,05
|1.300.139
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.123.362
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.818.404
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.953.442
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.535.971
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|HDFGS
|2,54
|20.421.318
|% -4,87
|
|THYAO
|14,53
|854.302.378
|% -0,89
|
|GARAN
|8,25
|463.465.427
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,12
|344.327.354
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,10
|340.474.571
|% -1,13
|
|KRDMD
|6,97
|321.353.137
|% -2,79
|
|EKGYO
|2,12
|344.327.354
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|160.926.240
|% -0,46
|
|THYAO
|14,53
|854.302.378
|% -0,89
|
|GARAN
|8,25
|463.465.427
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,97
|321.353.137
|% -2,79
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7124
|8,7143
|% -0,06
|
|Euro
|10,3776
|10,3829
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0541
|12,1146
|% -0,43
|
|Frank
|9,4269
|9,4837
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3134
|2,3250
|% -0,20
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,81
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|23,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|17,75
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|8,59
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,29
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,53
|