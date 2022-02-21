***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 10:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.02.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.136404 TL dir. 18.02.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.64 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.02.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003069
BIST
16:592.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,91
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:5913,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 13,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:5915,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0187
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:59832,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 832,42
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:58
|DERHL
|5,72
|26.759.376
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|41.990.885
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|333.807.496
|% 9,99
|
|MERIT
|37,00
|50.999.323
|% 9,53
|
|KARSN
|3,95
|571.996.256
|% 8,82
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.085.797
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.255.945
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,16
|3.956.095.730
|% -0,82
|
|KRDMD
|11,68
|1.090.180.991
|% -0,51
|
|YKBNK
|4,05
|931.627.162
|% 0,50
|
|EREGL
|28,38
|861.795.431
|% 0,14
|
|GARAN
|11,81
|778.305.137
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,05
|931.627.162
|% 0,50
|
|KARSN
|3,95
|571.996.256
|% 8,82
|
|THYAO
|29,16
|3.956.095.730
|% -0,82
|
|ODAS
|1,35
|169.888.834
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,29
|225.268.893
|% -1,72
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6451
|13,6547
|% 0,05
|
|Euro
|15,4723
|15,4823
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5164
|18,6093
|% 0,08
|
|Frank
|14,8240
|14,9133
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6277
|3,6459
|% 0,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,49
|
|Altın Gr.
|831
|832
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|5.530
|5.613
|-10,00
|
|Tam
|5.506
|5.643
|-8,53
|
|Yarım
|2.661
|2.730
|-4,13
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,15
|92,15
|0,76
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.21 ) 2, 254
-
17:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, TRKCM
-
17:13XU100
Endeks 2, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 21, 271.00 milyon TL de
-
17:11ORCAY
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 490, 382 adet işlem
-
17:09TRILC
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 524 adet işlem