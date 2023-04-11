***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 12:50
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.04.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.526653 TL dir. 10.04.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,60 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.04.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136196
BIST
16:105.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,16
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:1019,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 84,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 84,1800
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:1021,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1348
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6600
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:1015,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,02
|Açılış
|: 15,44
|
|Önceki Kapanış
|: 15,42
|
15,57
En Düşük
15,39
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BRSAN
|105,60
|123.075.895
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.943.835
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.516.485
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.242.740
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|37.512.748
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,07
|116.391.800
|% -9,59
|
|HEDEF
|24,22
|76.679.151
|% -7,77
|
|VANGD
|6,91
|11.006.287
|% -7,74
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|CRDFA
|4,46
|70.115.687
|% -7,08
|
|THYAO
|132,60
|3.639.609.919
|% -0,67
|
|GESAN
|84,80
|3.602.294.957
|% 3,73
|
|KOZAL
|22,30
|2.669.710.438
|% 1,00
|
|EREGL
|35,96
|2.651.588.623
|% 0,22
|
|OYAKC
|35,16
|2.278.126.099
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,27
|1.783.096.694
|% -0,27
|
|YKBNK
|10,04
|1.314.606.804
|% 0,70
|
|KOZAL
|22,30
|2.669.710.438
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,23
|523.410.329
|% 7,17
|
|ISCTR
|12,07
|1.185.447.533
|% 0,08
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2855
|19,2896
|% 0,11
|
|Euro
|21,0553
|21,0650
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,8976
|24,0175
|% 0,43
|
|Frank
|21,2138
|21,3416
|% 0,50
|
|Riyal
|5,1247
|5,1504
|% 0,07
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,74
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,64
|
|Cumhuriyet
|8.473
|8.601
|23,00
|
|Tam
|8.523
|8.579
|0,00
|
|Yarım
|4.163
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,21
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25BRKSN
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 737 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 5, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 52, 354.00 milyon TL de
-
16:24GWIND
Yüzde 4.02 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 217, 770 adet işlem
-
16:23NETAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 608 adet işlem
-
16:22ALCAR
Yüzde 5.78 oranında artışla 486.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 308 adet işlem