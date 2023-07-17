***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 11:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.992476 TL dir. 14.07.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 19,26 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.07.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172621
BIST
'
12:186.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 130,76
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1826,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1400
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1829,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1383
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:181.650,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.649,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.245.354
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.089.104
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.590.661
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.545.437
|% -7,52
|
|MTRYO
|6,05
|7.101.211
|% -7,35
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,70
|4.648.151.583
|% 1,97
|
|ASELS
|73,00
|3.767.292.207
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|SISE
|49,84
|2.510.087.883
|% 1,26
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|EKGYO
|8,33
|1.390.026.711
|% 1,09
|
|ZOREN
|3,70
|510.892.990
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,71
|1.540.151.042
|% 1,52
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2537
|26,2653
|% 0,54
|
|Euro
|29,5060
|29,5129
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2635
|34,4353
|% 0,49
|
|Frank
|30,4668
|30,6504
|% 0,91
|
|Riyal
|6,9750
|7,0099
|% 0,45
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.642
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.321
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,33
|
Seans Raporu
12:18
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12:30XU100
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12:29ACSEL
Yüzde 8.95 oranında artışla 96.75 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 957 adet işlem
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12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TOASO, ARCLK
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM