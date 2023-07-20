***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 13:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.07.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.000611 TL dir. 19.07.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 25,06 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 19.07.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173775
BIST
'
14:336.650
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 78,96
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3326,9119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1267
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3330,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2310
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:331.715,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.715,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:31
|SDTTR
|164,00
|182.208.455
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.051.666
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.922.456
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.875.747
|% -9,96
|
|RALYH
|77,90
|119.356.291
|% -9,47
|
|MAALT
|580,10
|65.758.757
|% -5,04
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,40
|6.818.192.688
|% 1,25
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|EKGYO
|8,57
|3.698.379.146
|% 2,76
|
|KCHOL
|118,00
|2.553.637.345
|% 3,06
|
|SISE
|50,25
|2.435.527.218
|% 0,62
|
|ODAS
|9,49
|1.738.076.436
|% 6,51
|
|AKFYE
|14,86
|983.318.606
|% 5,54
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|FORMT
|2,82
|122.300.822
|% 1,81
|
|EUREN
|14,58
|582.714.628
|% -1,22
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9043
|26,9187
|% 0,50
|
|Euro
|30,1956
|30,2424
|% 0,78
|
|Sterlin
|34,6270
|34,8007
|% 0,22
|
|Frank
|31,2350
|31,4231
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1583
|7,1942
|% 0,50
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,99
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.266
|11.402
|26,00
|
|Yarım
|5.633
|5.727
|13,00
|
|Çeyrek
|2.817
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,36
|
Seans Raporu
14:31
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