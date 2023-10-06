***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 10:05
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.10.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.409546 TL dir. 05.10.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,47 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.10.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200637
BIST
'
12:338.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,93
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3327,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0762
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3329,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0297
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:331.617,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.617,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:31
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|DMRGD
|18,10
|15.562.561
|% 9,96
|
|TETMT
|2.449,00
|24.183.119
|% 9,87
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|EDATA
|18,02
|19.931.388
|% -5,01
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|ODAS
|13,51
|818.984.429
|% 1,05
|
|KONTR
|310,10
|771.462.211
|% -2,64
|
|ASTOR
|132,20
|666.925.703
|% -0,83
|
|HATSN
|62,95
|577.483.430
|% 7,70
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|KATMR
|2,89
|266.850.759
|% 5,86
|
|ADESE
|2,46
|180.349.983
|% -0,40
|
|ODAS
|13,51
|818.984.429
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,76
|80.325.792
|% 4,14
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6233
|27,6282
|% 0,27
|
|Euro
|29,1486
|29,1570
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6000
|33,7685
|% 0,33
|
|Frank
|30,1281
|30,3096
|% 0,18
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,87
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.995
|-12,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,68
|0,09
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,15
|
Seans Raporu
12:31
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
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12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında